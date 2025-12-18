Μπαρτζώκας: «Γι' αυτό χάσαμε το ματς με τη Βαλένθια! Τα πράγματα είναι τόσο απλά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στον λόγο της ήττας από τη Βαλένθια, αλλά και στους Μόρις και Έβανς.

Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται από την Κυριακή (14/12) στην Ελλάδα και μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό που θα γίνει κόντρα στον Κολοσσό την Κυριακή. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day ενόψει Βιλερμπάν και εξήγησε για ποιο λόγο ήρθε η ήττα από τη Βαλένθια.

Αρχικά είπε: « Να κερδίσουμε γιατί οι νίκες δημιουργούν καλό κλίμα και οι ήττες το αντίθετο. Υπήρξε στεναχώρια στην ομάδα, αλλά για 3 δεκάλεπτα παίξαμε πολύ καλά. Καταρρεύσαμε ψυχολογίκα σε μεγάλα σουτ της Βαλένθια. Τα δύο του Τόμπσον. Παίξαμε με πίεση στη συνέχεια. Η Βαλένθια έκανε εκπληκτικό ματς. Βελτιωθήκαμε στον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε για τρία δεκάλεπτα. Να επανάλθουμε σιγά σιγά στα γνωστά μας στάνταρ.

Για τη Βιλερμπάν: «Solid ομάδα, παίζει σκληρά και πολλά ματς τα έχασε στο τελευταίο τρίλεπτο-πεντάλεπτο. Χθες κέρδισε τη Μπάγερν. Κάθε ματς είναι δύσκολο και κρύβει παγίδες. Πρέπει να παίξεις καλά για να κερδίσεις.Δεν υπάρχει εύκολο ματς».

Για Μόρις: «Τα εργομετρικά του είναι καλά αλλά όχι στο επίπεδο των άλλων παικτων. Πολύ καλύτερα από ότι θα περίμενε κανείς με ένα μήνα απουσία. Είχε δουλέψει αρκετά το διάστημα που δεν έπαιζε. Στόχος μας είναι να παίξει την Κυριακή με Κολοσσό και μετά να μπει στο rotation».

Έπειτα τόνισε: «Ψάχνουμε το λόγο. Θα μπορούσε να πει κανείς, κάποιες λάθος επιλογές. Χάσαμε πολλά ανοιχτά σουτ στο τέλος. Πολλές φορές τα πράγματα έρχονται ανάποδα γιατί ο αντίπαλος είναι καλός. Παίζει ρόλο και σε τι κατάσταση είναι ο αντίπαλος. Σε φοβερή κατάσταση η Βαλένθια. Όλα παίζουν ρόλο. Υπάρχουν 20 πολύ καλές ομάδες. Είδα στο Βιλερμπάν-Μπάγερν πως έκανε ο κόσμος και τι αγωνία υπήρχε για να μπουν οι κρίσιμες βολές. Αυτό συζητούσα με τους συνεργάτες μου, τι στρες είχαν για να κάνουν μια νίκη. Μεγάλο κίνητρο για κάθε ομάδα. Να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας. Μας έβαλε πίεση η Βαλένθια και δεν διαχειριστήκαμε το ματς καλά».

«Στα αποδυτήρια μιλάμε για το τι πρέπει να κάνουμε στο μπάσκετ και μονο αυτό. Η γκρίνια θα υπάρχει πάντα σε ομάδες σαν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με πίεση επειδή έχει πάει 4 σερί Final Four πως το Final Four είναι δεδομένο και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Άλλο να κάνεις καλή χρονιά και άλλο να πεις πως θα είμαι εκεί και θα πάρω την Euroleague»

«Αυτή τη στιγμή πάμε όλο και περισσότερο στο ΝΒΑ. Μη αναμενόμενα αποτελέσματα και χθες και προχθές. Θα πίστευε κανείς πως η Εφές θα κερδίσει¨25 πόντους τη Ζάλγκιρις και η Μπασκόνια εύκολα τη Μονακό; Έχουμε παραπάνω από ένα γύρο ακόμα. Έχουμε και ματς λιγότερο. Μας κατατάσει η βαθμολογία αλλά έχουμε άλλο ένα ματς. Καλό είναι να κοιτάμε ότι έχουμε μπροστά μας», είπε στη συνέχεια.

Συνέχισε λέγοντας: «Είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έχουμε τον Έβανς. Ήταν 1.5 χρόνο και ήξερε το σύστημα της ομάδας. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε μπήκαμε σε επιλογές. Πήραμε τον Νιλικίνα. Η Παρτίζαν έκανε διαφορετική επίθεση σε σχέση με εμάς. Ήταν ο καλύτερος point guard που θα μπορούσαμε να βρούμε στην αγορά. Όταν δεν παίζει ο Γουόκαπ που ξέρει το παιχνίδι μας καλά, η ομάδα αντιμετωπίζει διάφορα θέματα για το πως πρέπει να κυκλοφορήσει η μπάλα. Έχουμε δύο σκόρερ που παίζουν στην ίδια θέση που έμαθαν να παίρνουν πολλές μπάλες. Και ο Σάσα και Άλεκ στο 4 που είναι καλοί σουτέρ και σκόρερ φοβεροί. Η ομάδα πρέπει να βρει τις ισορροπίες της και αυτό κοστίζει σε μεγάλα διάστημα που καταρέουμε και δεν παιζυμε καλά. Τρεις από τους 5 παίκτες της περσινής πεντάδας είναι έξω. Δεν είναι ίδιος ο Ολύμπιακός με πέρυσι κ ίσως χρειαστέι χρόνος»