Ολυμπιακός: Oύτε με Βιλερμπάν ο Μόρις, ντεμπούτο με Κολοσσό στο πρωτάθλημα
Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται από την Κυριακή (14/12) στην Ελλάδα και μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό. O πρώην NBAer ήρθε στην ομάδα του Πειραιά για να δώσει λύσεις στα γκαρντ και να ανεβάσει την ποιότητα της.
Ο Αμερικανός περιφερειακός θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ματς της Stoiximan GBL την Κυριακή (13:00) κόντρα στον Κολοσσό στο ΣΕΦ όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Έτσι ο κόσμος των Πειραιωτών θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το νέο απόκτημα.
Ο Μόρις δεν θα παίξει στο ματς κόντρα στη Βιλερμπάν την Παρασκευή για τη Euroleague.
