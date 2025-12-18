Η Παρτίζαν ταξίδεψε χωρίς τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο Κάουνας για τον αγώνα με την Ζάλγκιρις, καθώς παραπονιέται πως πονάει στη γάμπα.

Έντονος προβληματισμός υπάρχει στις τάξεις της Παρτίζαν, καθώς ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν ακολούθησε την αποστολή στο Κάουνας για τον αγώνα με την Ζάλγκιρις για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Ο σέντερ της Σερβικής ομάδας που έπαιξε μόλις 12:56 λεπτά κόντρα στην Βίρτους χωρίς να σκοράρει αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης και μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου επανήλθε και προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα του. Μάλιστα, ο Μίρκο Οτσόκολιτς τον επιστράτευσε στην αρχική πεντάδα του δευτέρου ημιχρόνου, όμως σύντομα αποχώρησε καθώς δεν του επέτρεπαν να συνεχίσει οι πόνοι στη γάμπα.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ουσιαστικά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του, παρότι στις δυο προηγούμενες αναμετρήσεις με την Μπάγερν Μονάχου και τον Ερυθρό Αστέρα ήταν από τους καλύτερους της ομάδας του.

Την επόμενη ημέρα του αγώνα με τη Βίρτους, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε προγραμματισμένη μαγνητική τομογραφία, ακριβώς λόγω εκείνου του τραυματισμού στη γάμπα. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και τα χαμόγελα έκαναν την εμφάνιση τους στο στρατόπεδο της Παρτίζαν, καθώς πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας.

Παρ' όλα αυτά, ο σέντερ της Παρτίζαν εξακολουθούσε να παραπονιέται για τον τραυματισμό, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην ομάδα, καθώς είναι πολύτιμο «γρανάζι» της «μηχανής» των Σέρβων.

Οι γιατροί από την πλευρά τους δεν θέλησαν να ρισκάρουν από τη στιγμή που ο ίδιος παραπονιόνταν για ενοχλήσεις με συνέπεια να αποφασιστεί η παραμονή του στο Βελιγράδι, προκειμένου να κάνει θεραπεία, με αποτέλεσμα να μην ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα στο Κάουνας. Αντίθετα, κανονικά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Τζαμπάρι Πάρκερ.

