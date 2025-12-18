Ο Τζαμπάρι Πάρκερ έδειξε την ενόχληση του για το γεγονός πως δεν έπαιξε κόντρα στην Bίρτους.

Η Παρτίζαν γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από την Βίρτους Μπολόνια με 68-86 στην «Belgrade Arena», σε ένα ματς που δεν χρησιμοποιήθηκε λεπτό ο Τζαμπάρι Πάρκερ.

Μετά το τέλος του ματς ο Μίρκο Οτσόκολιτς εξήγησε τον λόγο που είχε DNP, αναφέροντας πως είναι δική του απόφαση και είδε όσα ήθελε να δει στην προπόνηση.

«Πρόκειται για την ομάδα, όχι για εμένα. Είμαι επαγγελματίας. Να το επόμενο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι δεν καθορίζει ποτέ μια σεζόν. Το νούμερο ένα είναι να παίζεις. Ξέρετε ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Επομένως, είτε θα παίξω εδώ είτε κάπου αλλού, πρέπει να ανησυχώ για το μέλλον μου, αλλά πάλι - είμαι επαγγελματίας», ανέφερε αρχικά.

«Με παίρνετε συνέντευξη, αλλά γιατί είμαι τόσο σημαντικός όταν δεν έχω καμία σχέση με αυτή την ήττα; Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να στηρίξω την ομάδα μου. Δεν έπαιξα, η προσοχή δεν πρέπει να είναι στραμμένη σε εμένα. Η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένη στους παίκτες και θέλω να τους στηρίξω », πρόσθεσε.