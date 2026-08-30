Υπόκλιση Πεναρόγια σε Ομπράντοβιτς: «Ζωντανός θρύλος για το σερβικό μπάσκετ, ήξερα που έμπλεκα»

Ο Zoάν Πεναρόγια έβγαλε το καπέλο στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον οποίο διαδέχθηκε στην Παρτίζαν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό για να τον οδηγήσει την κορυφή της Ευρώπης ξανά. Λιγους μήνες πριν ήταν προπονητής της Παρτίζαν, την τεχνική ηγεσία της οποίας έχει αναλάβει πλέον ο Ζοάν Πεναρόγια.

Ο Ισπανός τεχνικός αποθέωσε τον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τόνισε πως ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον διαδεχθείς.

«Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Όταν αποφάσισα να έρθω, ήξερα σε τι κατάσταση έμπλεκα. Ο Ζέλικο στο Βελιγράδι και το σερβικό μπάσκετ δεν είναι απλώς ένας προπονητής· είναι ένας ζωντανός θρύλος, κάτι πολύ περισσότερο από έναν προπονητή. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο και στα αποδυτήρια όταν έφτασα ήταν πολύ δύσκολη.

Ήρθα με καθαρό μυαλό, παρότι η προηγούμενη εμπειρία μου στην Μπαρτσελόνα δεν είχε εξελιχθεί καλά στο τέλος. Το πιο σημαντικό ήταν να αλλάξουμε την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια και να δημιουργήσουμε ξανά φυσιολογικές συνθήκες δουλειάς. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να πείσω τους φιλάθλους με λόγια, αλλά μόνο αν έβλεπαν την ομάδα να τα δίνει όλα στο γήπεδο».