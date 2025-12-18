Δύσκολη η κατάσταση στην Παρτίζαν με αποδοκιμασίας από τον κόσμο μετά την ηττα από τη Βίρτους. Πέταξαν και αναπτήρα.

Η Παρτίζαν γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από την Βίρτους Μπολόνια με 68-86 στην «Belgrade Arena», σε ένα ματς που δεν χρησιμοποιήθηκε λεπτό ο Τζαμπάρι Πάρκερ.

Μετά το τέλος του ματς ο Μίρκο Οτσόκολιτς εξήγησε τον λόγο που είχε DNP, αναφέροντας πως είναι δική του απόφαση και είδε όσα ήθελε να δει στην προπόνηση. Από την πλευρά του ο Πάρκερ τόνισε μεταξύ άλλων «Είμαι από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη και δεν έπαιξα λεπτό!».

Η κατάσταση είναι δύσκολη στην Παρτιζάν και μετά το τέλος της αναμέτρησης αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες. Μάλιστα στο video που ακολουθεί φαίνεται και ένας αναπτήρας που πετάχθηκε από την εξέδρα και τον έπιασε ο Ουάσινγκτον, ο οποίος έδειξε έκπληκτος.