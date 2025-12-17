Η Βαλένθια είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην έδρα τους τη φετινή χρονιά στην EuroLeague, κάνοντας ότι ακριβώς πέτυχε η Παρί πέρυσι.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 99-92 για την 16η αγωνιστική της EuroLeague στο ΣΕΦ.

Έγινε η μοναδική ομάδα που κέρδισε και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα τη φετινή χρονιά.

Αυτό το επίτευγμα το είχε καταφέρει μόνο η Παρί την περασμένη σεζόν, έχοντας κερδίσει τους δύο «αιώνιους» στην έδρα τους.

Πιο συγκεκριμένα, η γαλλική ομάδα είχε επικρατήσει στον Πειραιά στις 6 Δεκεμβρίου του 2024 με 96-90, και στο «Telekom Center Athens» επικράτησαν στις 28 Μαρτίου του 2025 με 101-98 των «πρασίνων».

Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο πως τη φετινή εκδοχή της Βαλένθια, την χαρακτηρίζουν αρκετοί ως μια έκδοση που θυμίζει την περσινή πορεία της Παρί, στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση.

Η ισπανική ομάδα στην επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, έχει καταφέρει να κερδίσει τις καλύτερες εντυπώσεις και τον σεβασμό των αντιπάλων, μέσω του μπάσκετ που πρεσβεύουν οι παίκτες εντός του παρκέ.

Η Βαλένθια μετά τη νέα νίκη της, ανέβηκε στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 11 νίκες και πέντε ήττες, ενώ την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι (18/12, 21:05).



