Άταμαν στα αποδυτήρια: «Μου έβριζαν τη μάνα, δώσατε την απάντηση στο παρκέ»
Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μια σπουδαία νίκη στην Κωνσταντινούπολη κερδίζοντας τη Φενέρμπαχτσε με 81-77 εδραιώνοντας τη θέση του στην τετράδα της κατάταξης.
Ο Εργκίν Άταμαν ήταν κάτι παραπάνω από χαρούμενος για την τελική επικράτηση της ομάδας του, καθώς είχε και έναν επιπλέον λόγο για να πει «ευχαριστώ» τους παίκτες.
Και ο συγκεκριμένος λόγος άφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε κατά τη διάρκεια του αγώνα.
«Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ίσως να μην παίξαμε το καλύτερό μας παιχνίδι, αλλά παίξαμε έξυπνα. Επίσης σας ευχαριστώ, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά. Και όταν πήραν διαφορά 10 πόντων, εσείς δεν το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά 10.000 άνθρωποι άρχισαν να λένε 'γ@@ω τη μάνα σου για πολλή ώρα. Και εσείς δώσατε την απάντηση στο παρκέ! Σας ευχαριστώ όλους σας!»
Coach Ergin Ataman spoke straight from the heart after our important away win! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 16, 2025
Smart basketball, mental toughness, and a response when the pressure was at its peak.
When the noise got loud, the answer came where it matters most: on the court!
Watch his full post-game speech… pic.twitter.com/RuOFiQnU2L
