Ο Εργκίν Άταμαν ευχαρίστησε προσωπικά τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR στα αποδυτήρια της «Ulker Sports Arena» για τις «απαντήσεις» που έδωσαν στο παρκέ.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μια σπουδαία νίκη στην Κωνσταντινούπολη κερδίζοντας τη Φενέρμπαχτσε με 81-77 εδραιώνοντας τη θέση του στην τετράδα της κατάταξης.

Ο Εργκίν Άταμαν ήταν κάτι παραπάνω από χαρούμενος για την τελική επικράτηση της ομάδας του, καθώς είχε και έναν επιπλέον λόγο για να πει «ευχαριστώ» τους παίκτες.

Και ο συγκεκριμένος λόγος άφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ίσως να μην παίξαμε το καλύτερό μας παιχνίδι, αλλά παίξαμε έξυπνα. Επίσης σας ευχαριστώ, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά. Και όταν πήραν διαφορά 10 πόντων, εσείς δεν το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά 10.000 άνθρωποι άρχισαν να λένε 'γ@@ω τη μάνα σου για πολλή ώρα. Και εσείς δώσατε την απάντηση στο παρκέ! Σας ευχαριστώ όλους σας!»