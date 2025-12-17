Μπαρτζώκας: «Κατηγορήθηκα στο παρελθόν για αλλαγές με το ρολόι, τώρα πρέπει να κατηγορηθώ για το αντίθετο»

Η τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζώκα σχετικά με τις αλλαγές με το ρολόι, για τις οποίες έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε σε ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου, σχετικά με τον καταμερισμό του χρόνου και τις αλλαγές με το ρολόι, για τις οποίες έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν.

Ενώ έδωσε και τη δική του απάντηση για τον λόγο που παίκτες με αμυντικό φίλτρο, όπως ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, απουσίασε από το παιχνίδι με τη Βαλένθια, στο οποίο ο Ολυμπιακός γνώρισε την τρίτη διαδοχική του ήττα.

Οι δηλώσεις του Μπατρτζώκα

«Αν δούμε τους δικούς μας χρόνους, με εξαίρεση τον Βεζένκοβ, δεν έπαιξε κανείς άλλος πάνω από 30 λεπτά. Πολλοί λένε ότι παίζω με το ρολόι. Αυτήν τη στιγμή οι ομάδες βάζουν και βγάζουν πεντάδες, τις αλλαγές δεν τις κάνει ο head coach. Κατηγορήθηκα στο παρελθόν, πρέπει να κατηγορηθώ ότι κάνω το αντίθετο. Με βάση το αποτέλεσμα κάθε απόφαση που παίρνω είναι λάθος όταν χάνουμε και το αντίθετο. Εγώ τις παίρνω τις αποφάσεις από πριν, μετά φυσικά ακόμα και να μην έχεις διάθεση να κρίνεις άσχημα, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Για τον Λαρεντζάκη, ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Εγώ δε μίλησα ποτέ θετικά ή αρνητικά, θέλω μόνο οι παίκτες να ακολουθούν το πλάνο και έκρινα ότι με αυτούς έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι».

Ακολούθως, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Ήταν ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για εμάς. Το να χάνεις στην έδρα σου είναι λυπηρό, αλλά πρέπει να αναλύσουμε γιατί χάσαμε το παιχνίδι. Η Βαλένθια έχει έναν εκπληκτικό ρυθμό σε κάθε μέρος του αγώνα. Χάσαμε το τελευταίο δεκάλεπτο με 16 πόντους. Σταματήσαμε να μοιράζουμε την μπάλα απέναντι στην επιθετική άμυνα που έπαιξαν πάνω στους χειριστές μας. Αντί να πασάρουμε γρήγορα και να βρούμε τις σωστές επιλογές, αποφασίσαμε να κάνουμε περισσότερες ντρίμπλες, και έτσι το κάναμε πιο εύκολο για αυτούς.

Όσο κυκλοφορούσαμε σωστά την μπάλα, είχαμε διαφορά 13 πόντων. Δεν ξέρω… Κάποιες φορές πρέπει να αναλύσουμε τι πρέπει να κάνει κάθε παίκτης ώστε να ακολουθήσει το πλάνο και τον ρόλο του. Σίγουρα πρέπει να αναφέρω ότι χάσαμε πολλά ανοιχτά σουτ. Θυμάμαι χάσαμε 6-7 εντελώς ελεύθερα τρίποντα. Τώρα πρέπει να αποδείξουμε στους εαυτούς μας και σε όλη την μπασκετική κοινότητα ότι, παίζοντας σκληρά στο επόμενο παιχνίδι, μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να επιστρέψουμε στις νίκες. Δεν ξεχάσαμε να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε καλούς παίκτες. Είναι μια δύσκολη περίοδος για εμάς, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να ξαναβρούμε τους εαυτούς μας».

Όσον αφορά το κομμάτι της πνευματικής ετοιμότητας, είπε: «Υπάρχουν παίκτες που είναι δοκιμασμένοι στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague και άλλοι όχι. Όλοι έχουν τα προσόντα να τα καταφέρουν, αλλά πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία. Αυτή ξεκινά από την πνευματική προσέγγιση: τι πρέπει να κάνει ο καθένας μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να είσαι συμπαίκτης, να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις. Όταν βγήκε ο Γουόκαπ, η ομάδα μας σταμάτησε να έχει ταχύτητα και δημιουργία. Δεν μου αρέσει να το προσωποποιώ αυτό. Στον ρυθμό της Βαλένθια δεν μπορεί να παίξει ένας παίκτης 40 λεπτά. Πρέπει να γίνει ροτέισον και μέσα από το ροτέισον φάνηκε ότι αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια».