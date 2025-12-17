Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει τις χλιαρές αποδοκιμασίες μερίδας φίλων του Ολυμπιακού μετά την ήττα από τη Βαλένθια.

Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το ΣΕΦ, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό στην τρίτη συνεχόμενη ήττα του στην EuroLeague. Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Ισπανούς, μια μερίδα φίλων των «ερυθρόλευκων» προχώρησε σε χλιαρές αποδοκιμασίες.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

«Σήμερα δεν νομίζω ότι παρατήσαμε το ματς. Απλώς δεχθήκαμε κάποια κομβικά καλάθια. Η Βαλένθια βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. Όσον αφορά τις αποδοκιμασίες, είναι λογικό, νομίζω. Ήταν από μικρή μερίδα, ενώ ο περισσότερος κόσμος φώναζε Ολυμπιακός στο τέλος. Είναι φυσιολογικό για μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, με τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους φιλάθλους μας, απαιτήσεις που έχουμε δημιουργήσει κι εμείς οι ίδιοι, πηγαίνοντας συνεχώς σε Final Four, ο κόσμος να απογοητεύεται. Στο χέρι μας είναι να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να δούμε τελικά τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στην EuroLeague» ανέφερε ο κόουτς του Ολυμπιακού.