Ο Κώστας Σλούκας αποχώρησε στα 15'' πριν από το τέλος του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά τα νέα είναι καθησυχαστικά από το «πράσινο» στρατόπεδο.

Λίγο πριν από το τέλος του αγώνα για την 16η αγωνιστική της Euroleague και ύστερα από μια πρώτη του στο παρκέ, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR αποχώρησε κρατώντας το γονατό του.

Για την ακρίβεια ζήτησε ο ίδιος αλλαγή στα 15'' πριν από το τέλος του αγώνα και αμέσως σήμανε συναγερμός στις τάξεις της ομάδας.

Όμως όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται για κάτι το ανησυχητικό όπως μπορεί να φάνηκε εκ πρώτης όψεως.

Πάντως μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κωνσταντινούπολη το μεσημέρι της Πέμπτης (17/12) θα γίνουν τα πράγματα και πιο ξεκάθαρα.