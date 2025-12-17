Ο Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για Λαρεντζάκη: «Καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει, έκρινα ότι με αυτούς έπρεπε να κερδίσουμε»
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γνωρίζοντας την τρίτη διαδοχική του ήττα στην EuroLeague.
Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να απαντά στη συνέντευξη Τύπου και για την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε για το κατά πόσο είναι σωστή η απόφαση να μείνει πίσω στο rotation και κατά συνέπεια εκτός 12άδας από την αναμέτρηση με τη Βαλένθια.
«Για τον Λαρεντζάκη, ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Εγώ δε μίλησα ποτέ θετικά ή αρνητικά, θέλω μόνο οι παίκτες να ακολουθούν το πλάνο και έκρινα ότι με αυτούς έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι» ήταν η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Θυμίζουμε πως τη φετινή σεζόν ο διεθνής φόργουορντ έχει μόλις τρεις συμμετοχές, με 2'52'' μέσο όρο.
