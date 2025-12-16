Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ.

Μεγάλο διπλό ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Αταμάν έφυγε με το διπλό (77-81) από την Τουρκία, αφού επικράτησε της Φενέρ. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 10-6 και επέστρεψε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Στο 9-6 έπεσε το σύνολο του Σάρας. Νωρίτερα στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής η Μακάμπι έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ντουμπάι BC με 97-95.

Τα αποτελέσματα

Τρίτη 16/12

Dubai Basketball-Μακάμπι 95-97

Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 77-81

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12

20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές

21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν

21:30 Παρτίζαν-Βίρτους

21:30 Μπασκόνια-Μονακό

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4 Βαλένθια 10-5 Μπαρτσελόνα 10-5 Παναθηναϊκός 10-6 Μονακό 9-6 Ζάλγκιρις 9-6 Ερυθρός Αστέρας 9-6 Φενέρμπαχτσε 9-6 * Ρεάλ Μαδρίτης 9-6 Ολυμπιακός 8-6 * Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Βίρτους Μπολόνια 7-8 Dubai Basketball 7-9 Παρτίζαν 6-9 Μακάμπι 6-10 Παρί 5-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Μπάγερν Μονάχου 5-10 Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική

18/12

21:05 Βαλένθια - Μακάμπι

21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Aρμάνι - Φενέρ

21:45 Ρεάλ - Παρί

19/12

19:30 Εφές - Ντουμπάι

20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν

20:30 Μονακό - Μπάγερν

21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια

21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους