Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
Μεγάλο διπλό ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Αταμάν έφυγε με το διπλό (77-81) από την Τουρκία, αφού επικράτησε της Φενέρ. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 10-6 και επέστρεψε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Στο 9-6 έπεσε το σύνολο του Σάρας. Νωρίτερα στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής η Μακάμπι έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ντουμπάι BC με 97-95.
Τα αποτελέσματα
Τρίτη 16/12
- Dubai Basketball-Μακάμπι 95-97
- Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 77-81
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
- 22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα
Τετάρτη 17/12
- 20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
- 21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
- 21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
- 21:30 Μπασκόνια-Μονακό
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4
- Βαλένθια 10-5
- Μπαρτσελόνα 10-5
- Παναθηναϊκός 10-6
- Μονακό 9-6
- Ζάλγκιρις 9-6
- Ερυθρός Αστέρας 9-6
- Φενέρμπαχτσε 9-6 *
- Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
- Ολυμπιακός 8-6 *
- Αρμάνι Μιλάνο 8-7
- Βίρτους Μπολόνια 7-8
- Dubai Basketball 7-9
- Παρτίζαν 6-9
- Μακάμπι 6-10
- Παρί 5-10
- Μπασκόνια 5-10
- Αναντολού Εφές 5-10
- Μπάγερν Μονάχου 5-10
- Βιλερμπάν 3-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική
18/12
21:05 Βαλένθια - Μακάμπι
21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Aρμάνι - Φενέρ
21:45 Ρεάλ - Παρί
19/12
19:30 Εφές - Ντουμπάι
20:00 Ζάλγκιρις - Παρτίζαν
20:30 Μονακό - Μπάγερν
21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια
21: 45 Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους
