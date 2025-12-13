Μπαρτζώκας: «Παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας»
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα με 98-85, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε αμέσως μετά την αναμέτρηση και στάθηκε στο κομμάτι της άμυνας που ήταν το βασικό πρόβλημα του Ολυμπιακού και στου κόστισε εν τέλει τη νίκη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Σε όλο το ματς ζοριστήκαμε αμυντικά. Παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας. Δεν ήταν 1,2,3 παίκτες, όλη η ομάδα δεν ήταν αρκετά συμπαγής στην άμυνα. Παίκτες όπως ο Πάντερ και ο Κλάιμπερν αν αποκτήσουν αυτοπεποίθηση με ελεύθερα σουτ, είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις. Έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερη άμυνα για να κερδίσουμε το παιχνίδι».
