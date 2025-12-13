Ντόρσεϊ: «Το παίρνω πάνω μου, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την εικόνα»

Ντόρσεϊ: «Το παίρνω πάνω μου, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την εικόνα»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα με 98-85 και στάθηκε στο κομμάτι της άμυνας και των λαθών που έκανε η ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα με 98-85, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, σε δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, τόνισε πως η άμυνα και τα λάθη που έκαναν οι «ερυθρόλευκοι», ήταν τα βασικά στοιχεία που τους κόστισαν τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

«Δεν τους σταματήσαμε στην επίθεση, δεν ήμασταν δυνατοί πνευματικά, χάσαμε πολλά ριμπάουντ. Είναι μια δύσκολη έδρα εδώ, αλλά δεν είναι μια καλή εμφάνιση για εμάς. Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε εδώ και να ετοιμαστούμε για την επόμενη εβδομάδα.

Δεν είχαμε σκληράδα στην άμυνα. Εκεί είναι το πρόβλημα, όταν ο Πάντερ έπαιρνε τα πικ εν ρολ, έπιαναν ρυθμό και μετά είναι δύσκολο να τους σταματήσεις. Δεν τους σταματούσαμε, δεν κάναμε φάουλ.

 

Κάναμε λάθη, και εγώ έκανα πολλά λάθη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τους δίναμε και εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Το παίρνω πάνω μου, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την εικόνα και πρέπει να βελτιωθούμε».

     

