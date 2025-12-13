Ντόρσεϊ: «Το παίρνω πάνω μου, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την εικόνα»
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα με 98-85, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, σε δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, τόνισε πως η άμυνα και τα λάθη που έκαναν οι «ερυθρόλευκοι», ήταν τα βασικά στοιχεία που τους κόστισαν τη νίκη.
- Βεζένκοβ στο Gazz Floor: «Δεν ήταν εικόνα αυτή που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο»
- Μπαρτζώκας: «Παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας»
- Ήπιε θάλασσα και ηττήθηκε στην Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός
Αναλυτικά όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:
«Δεν τους σταματήσαμε στην επίθεση, δεν ήμασταν δυνατοί πνευματικά, χάσαμε πολλά ριμπάουντ. Είναι μια δύσκολη έδρα εδώ, αλλά δεν είναι μια καλή εμφάνιση για εμάς. Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε εδώ και να ετοιμαστούμε για την επόμενη εβδομάδα.
Δεν είχαμε σκληράδα στην άμυνα. Εκεί είναι το πρόβλημα, όταν ο Πάντερ έπαιρνε τα πικ εν ρολ, έπιαναν ρυθμό και μετά είναι δύσκολο να τους σταματήσεις. Δεν τους σταματούσαμε, δεν κάναμε φάουλ.
Κάναμε λάθη, και εγώ έκανα πολλά λάθη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τους δίναμε και εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Το παίρνω πάνω μου, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την εικόνα και πρέπει να βελτιωθούμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.