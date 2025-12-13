Βεζένκοβ στο Gazz Floor: «Δεν ήταν εικόνα αυτή που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στο Gazz Floor by Novibet αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στη Βαρκελώνη και την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Gazz Floor bu Novibet» και αναφέρθηκε στα αίτια της ήττας από την Μπαρτσελόνα, χωρίς να μπει στη διαδικασία να ψάξει για δικαιολογίες.

«Αφήσαμε την Μπαρτσελόνα βρει ρυθμό και ειδικά έναν παίκτη όπως ο Κλάιμπερν. Ήμασταν κοντά λόγω της επίθεσης στο πρώτο ημίχρονο. Έκτοτε είχαν ένα απλό play, έκαναν ένα play και δεν μπορούσαμε να βρούμε λύσεις σε τίποτα. Ούτε στο physicality ούτε στα ριμπάουντ. Και έτσι με τα λάθη μας στην επίθεση τους δώσαμε εύκολους πόντους. Δεν είναι εικόνα αυτή που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας δεχθεί 56 πόντους. Και πρέπει να την αλλάξουμε».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο περιστατικό με το αντιαθλητικό φάουλ πάνω στον Ζοέλ Πάρα, στον οποίο πήγε και ζήτησε συγγνώμη όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε και με τον Ιωάννη Παπαπέτρου από το στούντιο αναφορικά και με το διάστημα της διακοπής για τον Ολυμπιακό μετά την αναβολή του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε.