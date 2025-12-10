Μόντε Μόρις: Το συμβόλαιο που υπέγραψε στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον Μόντε Μόρις, με τους Ερυθρόλευκους να κινούνται μεθοδικά και να κάνουν εν τέλει μια σπουδαία κίνηση, φέρνοντας τον 30χρονο πρώην NBAer στην Ελλάδα και τον Πειραιά.
Οι Ερυθρόλευκοι είχαν ξεκινήσει τις επαφές με τον παίκτη από το καλοκαίρι ακόμη, όταν ο παίκτης είχε μείνει ελεύθερος, όμως η υπόθεση δεν προχώρησε, καθώς ο ίδιος ο Μόρις προτίμησε να μείνει στις ΗΠΑ και να παλέψει για το όνειρο του NBA.
Παρόλα αυτά η Ιντιάνα δεν έμελε να είναι ο προορισμός που θα αποτελέσει λιμάνι για τον παίκτη, ο οποίος εν τέλει… πιάνει λιμάνι στον Πειραιά, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.
Αυτό το συμβόλαιο θα τον κάνει πλουσιότερο κατά 900.000 ευρώ, με τον Ολυμπιακό να τον αμοίβει με 150.000 τον μήνα για το επόμενο εξάμηνο.
Φυσικά η συμφωνία ανάμεσα σε Μόντε Μόρις και Ολυμπιακό προβλέπει και μπόνους, με τα οποία η συμφωνία ξεπερνά το ένα εκατομμύριο!
