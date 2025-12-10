Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόντε Μόρις έως το τέλος της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου γκαρντ από το NBA, Μόντε Μόρις. Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συζητήσεις κι εν τέλει κατέληξαν σε συμφωνία έως και το τέλος της φετινής σεζόν.

Η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.



Το who is who



Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ



Προηγούμενες Ομάδες

• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

• 2017–2022 Denver Nuggets

• 2022–2023 Washington Wizards

• 2023–2024 Detroit Pistons

• 2023-2024 Minnesota Timberwolves

• 2024–2025 Phoenix Suns

• 2025 Indiana Pacers



Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



Σε ατομικό επίπεδο

• First-Team All-Big 12 (2017)

• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)