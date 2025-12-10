Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat σκιαγραφεί το προφίλ του και τους λόγους που ταιριάζει στους Πειραιώτες.

Το σημαντικότερο μέρος από τα μπασκετικά του χρόνια στο NBA, ο Μόντε Μόρις το πέρασε παρέα με τον Νίκολα Γιόκιτς, στο Ντένβερ. Αν κάποιος δεν έχει εικόνα για το τι παίκτης είναι ο Μόντε Μόρις, τότε μία φράση του Νίκολα Γιόκιτς αρκεί. «Πάντοτε είναι καλός. Δε νομίζω πως έχει κακό παιχνίδι. Κάποιες φορές δε σκοράρει, αλλά κάνει τα πάντα για τα οποία είναι προορισμένος στο παρκέ. Μας βοηθάει να κερδίζουμε παιχνίδια».

Με το «δε σκοράρει» που αναφέρει ο Σέρβος, προφανώς εννοεί πως δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Διότι ο Μόντε Μόρις και μια χαρά στατικό σουτ έχει και απειλητικός από το τρίποντο είναι και το δικό του σουτ μπορεί να φτιάξει.

Το βασικό του προσόν, όμως και αυτό με το οποίο έβγαλε το... ψωμάκι του στους Νάγκετς, ήταν η ικανότητά του στο να διαβάζει το παιχνίδι. Από τα κολεγιακά του χρόνια κουβαλούσε την ταμπέλα του πόιντ γκαρντ που δεν έκανε πολλά λάθη και δημιουργούσε εξαιρετικά.

Κάτι που τον συνόδευσε στους Νάγκετς, αναλαμβάνοντας ρόλο του πόιντ γκαρντ που έρχεται από τον πάγκο.

Ο τρόπος που εκτελεί ο Μόντε Μόρις

Αθροίζοντας τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου και μόνο, ο Μόρις μετράει 420, εκ των οποίων τα 280 στους Νάγκετς. Παίρνοντας τις σεζόν από το 2017-18 έως το 2021-22, στις οποίες λειτούργησε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μπορούμε να αντιληφθούμε τους λόγους που είναι φιτ για τον Ολυμπιακό.

Αρχικά ο Μόρις δίνει αυτό που οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν. Έναν πόιντ γκαρντ να ηρεμεί και να κάνει πιο όμορφο το παιχνίδι τους, αφού ο Τόμας Γουόκαπ δε γίνεται να βγάλει μόνος του τη σεζόν και ο Φρανκ Νιλικίνα δεν είναι ο καλύτερος δημιουργός.

Δε χρειαζόταν έναν ακόμα Φουρνιέ ή Ντόρσεϊ, αλλά έναν παίκτη που να απειλεί μετά από ντρίπλα στο pick n'roll και η αντίπαλη άμυνα να σέβεται το σουτ του. Συν τα κομμάτια της δημιουργίας που θα δούμε και παρακάτω.

Στην πενταετία, η οποία επί της ουσίας, αφαιρώντας τη rookie season, είναι τετραετία στο Ντένβερ, ο Μόρις εκτελούσε με πολύ καλά νούμερα από την περίμετρο, κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Τόσο στατικά, όσο και μετά από ντρίπλα.

Οι εκτελέσεις του Μόρις στους Νάγκετς

Pick n' roll χειριστής: 2.3 πόντοι/2.4 κατοχές

2.3 πόντοι/2.4 κατοχές Transition: 1.8 πόντοι/1.6 κατοχές

1.8 πόντοι/1.6 κατοχές Catch n' shoot: 1.9 πόντοι/1.6 κατοχές

1.9 πόντοι/1.6 κατοχές Hand off: 0.8 πόντοι/0.8 κατοχές

0.8 πόντοι/0.8 κατοχές Iso: 0.6 πόντοι/0.7 κατοχές

0.6 πόντοι/0.7 κατοχές Κοψίματα: 0.7 πόντοι/0.6 κατοχές

0.7 πόντοι/0.6 κατοχές Drive: 0.4 πόντοι/0.6 κατοχές

0.4 πόντοι/0.6 κατοχές Πίσω από σκριν: 0.3 πόντοι/0.3 κατοχές

0.3 πόντοι/0.3 κατοχές Επιθετικό ριμπάουντ: 0.2 πόντοι/0.2 κατοχές

Το shot chart του Μόντε Μόρις στους Νάγκετς

Παίκτης ιδανικός για την επίθεση του Ολυμπιακού

Οι 1.17 πόντοι ανά κατοχή στα catch n' shoot μαρτυρούν αυτό που αναφέραμε. Ξαναλέμε όμως, το βασικό του προσόν έχει να κάνει με το court vision και τη δημιουργία.

Είναι ένας πόιντ γκαρντ με περιορισμένο αριθμό λαθών, ο ορισμός του μετρονόμου στο παρκέ. Ξαναλέμε, ο Ολυμπιακός αυτό χρειαζόταν, ειδικότερα σε ένα ρόστερ με τους Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ.

Έναν ικανότατο δημιουργό με σταθερή επιθετική απειλή, χωρίς όμως υπερβολές στις δικές του απαιτήσεις. Ο Μόρις είναι ακριβώς αυτό και φυσικά, ερχόμενος στην Ευρώπη, με το πακέτο του, μπορεί να γίνει ακόμα πιο dominant και με το σκοράρισμά του.

Κρατήστε και τον αρκετά μεγάλο αριθμό κατοχών στα κοψίματα και έχετε το πλήρες πακέτο για το πόσο ταιριαστός μπορεί να γίνει στο λιμάνι. Άλλωστε, μιλάμε για έναν γκαρντ που έφυγε από τους Νάγκετς με 4.24 ratio στον δείκτη ασίστ/λαθών, στο οικονομικό πακέτο του 18% σε USG%. Νούμερα που δεδομένα θα αυξηθούν στον Ολυμπιακό.

Όσα έκανε ο Μόντε Μόρις στους Σανς

Η φυγή του από το Ντένβερ ως μέρος του ανταλλάγματος για τον Κεντάβιους Κάλντγουελ Πόουπ, τον έφερε σε πραγματικά κακές ομάδες. Ένας τραυματισμός τον άφησε αρκετά πίσω, στη θητεία του στους Πίστονς, ενώ πέρσι έπαιξε 45 ματς με τους Σανς που τα έκαναν... μαντάρα.

Στα μειωμένα, αυτά λεπτά, κράτησε και το προφίλ του γκαρντ των περιορισμένων λαθών, σε αναλογία με τη δημιουργία του, ενώ παρότι έπεσε το ποσοστό του στα σουτ, δεν τα πήγε και άσχημα.

Μικρό το volume μεν, με 1.6 πόντους ανά 1.4 κατοχές σε catch n' shoot, αλλά όχι και άσχημο το 1.11 σε PPP (points per possession). Η φετινή του... περιπλάνηση στην Ιντιανάπολις δεν τον καθιέρωσε ποτέ και έτσι ο δρόμος για την Ευρώπη και συγκεκριμένα τον Ολυμπιακό, ανοίχτηκε μπροστά του. Αν ο Μόρις μείνει υγιής και μακριά από τραυματισμούς, είναι ένας από τους παίκτες που ταιριάζουν απόλυτα στο στιλ του Γιώργου Μπαρτζώκα, παρότι στην άμυνα δεν έχει τις ίδιες περγαμηνές με αυτά που φέρνει στην επίθεση.

Ωστόσο, μπορεί να κάνει το παιχνίδι των Πειραιωτών πολύ πιο όμορφο στο μάτι και να επαναφέρει τον Ολυμπιακό, από άποψη ποιότητας μπάσκετ, στα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει τα περασμένα χρόνια. Κριτής, το παρκέ!