Το ισπανικό μέσο «AS» αποθέωσε τον Ολυμπιακό για την κίνηση του Μόντε Μόρις, τονίζοντας πως το ρόστερ της ομάδας των Πειραιωτών γίνεται πιο «τρομακτικό».

Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, προκειμένου να καλύψει το κενό που του άφησε ο άτυχος Κίναν Έβανς και να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προς την υλοποίηση των στόχων της σε EuroLeague και Stoixman Basket League.

Η μεταγραφή του Μόρις στους «ερυθρόλευκους», που όπως φαίνεται θα ολοκληρωθεί και επίσημα τις επόμενες ώρες, «ταρακούνησε» ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Πιο συγκεκριμένα το ισπανικό μέσο «As», αποθέωσε τους Πειραιώτες για την ενίσχυσή τους με τον Αμερικανό γκαρντ, αναφέροντας πως γίνεταται πιο «τρομακτικό» το ρόστερ του Ολυμπιακού.

Επίσης έρχεται να προστεθεί στην ήδη αξιοθαύμαστη ομάδα που διαθέτει δύο από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης, (Φουρνιέ και Βενζέκοβ), σύμφωνα με την «AS».

Ο 30χρονος γκαρντ, μέτρησε 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 45 συμμετοχές στο ΝΒΑ με το Φοίνιξ και φέτος με τους Πέισερς αγωνίστηκε σε 6 ματς με μέσο όρο 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ πριν αποδεσμευτεί από την ομάδα της Ιντιανάπολις.



