Ο Ναζ Μήτρου Λονγκ σχολιάζει την επερχόμενη κίνηση του Ολυμπιακού με τον Μόντε Μόρις, τονίζοντας πως πρόκειται για μια εξαιρετική μεταγραφή.

Ο Μόντε Μόρις είχε Έλληνα συμπαίκτη στο NCAA και εκείνος μιλά στο Gazzetta για τον, όπως όλα δείχνουν, επόμενο παίκτη του Ολυμπιακού.

Ο λόγος για τον Ναζ Μήτρου Λονγκ. Ο αστέρας της Νάπολι και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μίλησε στο Gazzetta και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον άλλοτε συμπαίκτη του, με τον οποίο συνυπήρξε από το 2013 μέχρι και το 2017 στο Αϊόβα Στέιτ.

«Ζήσαμε μερικές πολύ όμορφες στιγμές στο κολλέγιο», είπε αρχικά ο Ναζ Μήτρου Λονγκ και συμπλήρωσε λέγοντας ότι ο Μόντε Μόρις «Είναι ένας από τους καλύτερους πόιντ γκαρντ που έχω συνεργαστεί. Είναι αυτό το είδος του πόιντ γκαρντ που τελεί υπό εξαφάνιση».

Όσον αφορά το παιχνίδι του Μόντε Μόρις, ο Ναζ Μήτρου Λονγκ δήλωσε στο Gazzetta ότι «Πάντα θα πάρει την σωστή απόφαση. Κάνει λίγα λάθη, έχει υψηλό μπασκετικό IQ, έχει καλό σουτ, ειδικά από μέση απόσταση».

Μάλιστα τόνισε ότι ο άλλοτε συμπαίκτης του στο Αϊόβα Στέιτ «Μπορεί να σκοράρει, αλλά πρώτα θα σκεφτεί να βάλει και τους άλλους στο παιχνίδι».

Τέλος, ο Ναζ Μήτρου Λονγκ εξέφρασε τον ενθουσιασμό για την εν λόγω κίνηση του Ολυμπιακού, καθώς χαρακτήρησε την επερχόμενη απόκτηση του Μόντε Μόρις ως μια «εξαιρετική μεταγραφή».

«Είμαι ενθουσιασμένος. Το στυλ παιχνιδιού του κάνει τους ανθρώπους να τον αγαπήσουν. Νομίζω πως είναι μια εξαιρετική μεταγραφή», ήταν τα λόγια του.