Στον Ολυμπιακό είναι πολύ ικανοποιημένοι με την αποθεραπεία του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο. Ακόμη όμως είναι άγνωστο το αν προλάβει την φετινή σεζόν.

Ο Ολυμπιακός είδε τον «κροκόδειλό» του, τον Μουσταφά Φαλ, να αποχωρεί από το παρκέ στις 6/6. Η διάγνωση ήταν ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο, με το διάστημα αποθεραπείας του έμπειρου σέντερ να είναι από 10 έως 12 μήνες.

Έκτοτε έχουν περάσει 6 μήνες, με την κατάσταση του Μουσταφά Φαλ να είναι καλύτερη από ό,τι υπολόγιζαν αρχικά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος γίγαντας ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις θεραπείες του και έχει βγει μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, πράγμα που σημαίνει πως θα μπορούσε να επιστρέψει στα παρκέ νωρίτερα.

Παρόλα αυτά και πέραν της χαράς που αισθάνονται στον Ολυμπιακό, βλέποντας ένα δικό τους παιδί να βελτιώνει ολοένα και πιο πολύ την κατάστασή του, είναι αδύνατον να πούμε κάτι παραπάνω σχετικά με το ενδεχόμενο γρηγορότερης επιστροφής του παίκτη στα παρκέ.

Διότι για να μπει σε αγώνα ο Μουσταφά Φαλ θα πρέπει πρώτα να μπει στις προπονήσεις και επί του παρόντος αυτό είναι ακόμη πολύ μακρινό. Και λέμε για τις προπονήσεις διότι εκεί θα τεστάρει τις αντοχές του και την ετοιμότητά του ο Μουσταφά Φαλ.

Η πλευρά του παίκτη κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, καθώς θέλει να μπει φέτος στη δράση και να δείξει πως έχει ακόμη πράγματα να δώσει. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να τον πιέσει τον παίκτη να παίξει, παρά μόνο θα τον περιμένει, όταν το πόδι του είναι στο 1000%.

Για το συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές (έχει +1 το καλοκαίρι του 2026) θα τα δουν εκείνοι όταν έρθει η ώρα...