Ο Μόντε Μόρις πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά στον Πειραιά, με τον Αμερικανό πάντως να έχει ήδη... αρκετά εκατομμύρια στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Ο Μόντε Μόρις έχει περάσει 8 χρόνια στο NBA, με τον Αμερικανό, ο οποίος πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, να έχει βγάλει ουκ ολίγα εκατομμύρια σε αυτό το διάστημα.

Έγινε ντραφτ στο νούμερο 51 το 2017 από τους Νάγκετς, με τους οποίους τη σεζόν 2017-2018 εισέπραξε $1,349,383. Κατά σειρά μέχρι το καλοκαίρι του 2020 έβγαλε ακόμη $1,488,967 και $1,723,707. Εκείνο το καλοκαίρι όμως, ο Μόντε Μόρις υπέγραψε το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του.

Ο Μόντε Μόρις έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 27 εκατομμυρίων δολαρίων για τρία χρόνια, εισπράττοντας $8,849,071 για την σεζόν 2020-2021 και $9,125,000 για την 2021-2022.

Το πλουσιοπάροχο συμβόλαιό του συνέχισε να υφίσταται και μετά την αποχώρησή του από το Ντένβερ, καθώς οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ομάδες στις οποίες μετακόμισε ως ανταλλαγή, του κατέβαλαν $6,027,006 και $3,773,920, αντοίστοιχα.

Τη σεζόν 2023-2024 ο Μόντε Μόρις αγωνίστηκε στους Φοίνιξ Σανς, όπου έλαβε $2,800,834, ενώ οι 17 ημέρες που πέρασε ως παίκτης των Ιντιάνα Πέισερς του απέφεραν $321,184.

Κάνοντας τη... σούμα λοιπόν, ο Μόντε Μόρις έχει εισπράξει συνολικά $35,459,072 στο NBA.