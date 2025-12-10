To Gazzetta αναλύει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Μόντε Μόρις και όσα θα προσφέρει εισβάλλοντας με... φόρα στο «Bartzokas Ball» του Ολυμπιακού.

Η απόκτηση του Μόντε Μόρις (29χρ., 1.88) από τον Ολυμπιακό αποτελεί μια προσθήκη υψηλού επιπέδου στην περιφερειακή γραμμή των «ερυθρόλευκων», με τον 29χρονο Αμερικανό να φέρνει στοιχεία που δύσκολα βρίσκεις διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Πόσο μάλιστα, τη δεδομένη στιγμή. Έπειτα από επτά σεζόν στο NBA, ο Μόντε Μόρις έρχεται στον Ολυμπιακό ως ένας από τους πιο σταθερούς και αποτελεσματικούς πόιντ γκαρντ που έχουν περάσει από τον «μαγικό κόσμο» την τελευταία δεκαετία.

Το καλύτερο στοιχείο του είναι δίχως άλλο η αξιοπιστία του στη δημιουργία. Ο Μόρις υπήρξε για χρόνια ένας από τους κορυφαίους παίκτες στο NBA σε αναλογία ασίστ/λαθών, κάτι που μαρτυρά το υψηλό μπασκετικό IQ του και τη στιβαρή του παρουσία στον έλεγχο του ρυθμού ενός αγώνα.

«Πάντα έτοιμος να δείξω τα ταλέντα μου όταν ανάβουν τα φώτα» μια αγαπημένη φτάση του Μόντε Μόρις, που δείχνει την αυτοπεποίθηση του και το πόσο έτοιμος είναι να αποδώσει όταν πατήσει στο παρκέ.

Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ ερχόμενος στον Ολυμπιακό είναι σίγουρο πως θα προσπαθήσει από την πρώτη στιγμή να βάλει τη «σφραγίδα» του στο «Bartzokas Ball».

Το Gazzetta περνάει από ακτίνες... Χ το παιχνίδι του Μόντε Μόρις και παρουσιάζει ένα scouting report του παίκτη που περιμένουν οι «ερυθρόλευκοι» για να ισχυροποιήσουν την περιφερειακή τους γραμμή.

Επιθετική Ανάλυση: Πόιντ γκαρντ με πλήρη έλεγχο του ρυθμού

Ο Μόντε Μόρις λειτουργεί ως κυρίαρχος του παρκέ. Διαβάζει εξαιρετικά τις άμυνες και παίρνει γρήγορες αποφάσεις, ενώ η ικανότητά του να κρατά χαμηλά τα λάθη τον καθιστά ιδανικό για το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα. Το παιχνίδι του είναι προσανατολισμένο στην οργάνωση αλλά όχι παθητικά, καθώς μπορεί να φτιάξει φάση μόνος του και να ανεβάσει τον ρυθμό όταν χρειαστεί στο παιχνίδι.

Pick-and-roll και αποτελεσματικότητα

Το pick-and-roll αποτελεί το δυνατότερό του σημείο. Χειρίζεται άψογα το σκριν, ξέρει πότε να πασάρει, πότε να χτυπήσει στο mid-range και πότε να επιτεθεί μέχρι το καλάθι. Με ψηλούς όπως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Ντόντα Χολ, ο Μόντε Μόρις μπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη της συνολικής επιθετικής λειτουργίας.

Σουτ και σκοράρισμα

Δεν είναι «pure scorer», αλλά έχει σταθερό mid-range pull-up. Μπορεί να απειλήσει με spot-up τρίποντο, ενώ επιλέγει πάντα τα σωστά σουτ.

Η αποτελεσματικότητά του ανεβαίνει όταν λειτουργεί ως δεύτερος δημιουργός δίπλα σε έναν δεύτερο χειριστή μπάλας (secondary ball handler).

Αμυντική Συνεισφορά

Αμυντικά, ο Μόντε Μόρις έχει αδυναμίες, αλλά κρατά σωστές αποστάσεις και δεν παίρνει ρίσκα. Δυσκολεύει τους χειριστές της μπάλας (ball handlers) όταν αυτοί στηρίζονται περισσότερο στο διάβασμα παρά στην ταχύτητα και την έκρηξη, γεγονός πολύ σημαντικό. Η εμπειρία του στο NBA τον βοηθά να «διαβάζει» τις αμυντικές περιστροφές καλύτερα από το μέσο Ευρωπαίο γκαρντ.

Ποιος θα είναι ο ρόλος του στον Ολυμπιακό

Ο Μόρις αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό οργανωτή στα λεπτά που ο Ολυμπιακός χρειάζεται ηρεμία και καθαρές κατοχές. Θα είναι ο παίκτης που θα κατευθύνει το παιχνίδι σε κρίσιμες κατοχές της EuroLeague στα παιχνίδια που ακολουθούν. Παράλληλα, θα αποτελεί τον δημιουργό που θα ξεκλειδώνει την άμυνα μέσω pick-and-roll, αναδεικνύοντας και τους ψηλούς και τους σουτέρ της ομάδας (Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς και Βεζένκοφ).

Η παρουσία του προσθέτει εμπειρία, σταθερότητα και αγωνιστική ευφυΐα στην περιφέρεια, στοιχεία που συχνά καθορίζουν το επίπεδο μιας ομάδας στη EuroLeague.

Συμπερασματικά, ο Μόντε Μόρις έρχεται στον Ολυμπιακό για να καλύψει τις αδυναμίες που υπάρχουν στην περιφέρεια. Είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους πόιντ γκαρντ που έχουν έρθει από το NBA στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με προφίλ που ταιριάζει ιδανικά στη φιλοσοφία του Ολυμπιακού και στις ανάγκες της περιφέρειας των «ερυθρολεύκων». Αν προσαρμοστεί γρήγορα στον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού, θα εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους Πειραιώτες τόσο στην Ελλάδα, όσο κααι στην Euroleague.