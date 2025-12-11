Στο 90+5' του αγώνα της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ ο Λάζαρος Ρότα έσωσε το Δικέφαλο από την ισοφάριση με καθοριστικό κόψιμο.

Η ΑΕΚ πήρε σπουδαίο τρίποντο στη Σαμψούντα, καθώς με σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο μέρος έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη επί της Σάμσουνσπορ με 2-1. Μαρίν - Κοϊτά σκόρααν δυο «ζωγραφιές» μέσα σε απόσταση 11 λεπτών, αλλά και η ενέργεια του Λάζαρου Ρότα στο φινάλε ήταν σαν... γκολ!

Μετά από κακή απομάκρυνση του Πένραϊς ο Μέντες πάτησε περιοχή, απέφυγε τον Πήλιο, έβγαλε τη σέντρα και ο Μουαντιλμαντζί εξ επαφής έκανε καρφωτή κεφαλιά αλλά ο διεθνής μπακ έβαλε το μπλοκ και «καθάρισε» πάνω από γραμμή, με τον Δικέφαλο να... πετάει από την έδρα της Σάμσουν με τους τρεις βαθμούς.