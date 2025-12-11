Ο ΠΑΟΚ αδίκησε τον εαυτό του και αδικήθηκε στο Ράζγκραντ

O ΠΑΟΚ στο Ράζγκαρντ αδίκησε τον εαυτό του κι αδικήθηκε από το ανύπαρκτο φάουλ. που έδωσε ο Ρουμάνος διαιτητής, Οράτιου Φέσνιτς, στη φάση από την οποία προήλθε το 2-2.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε από το Ράζγκραντ με την αίσθηση ότι άφησε δύο βαθμούς πίσω του, αλλά και ότι στερήθηκε τη δυνατότητα της νίκης από μια λανθασμένη διαιτητική απόφαση. Το 3-3 απέναντι στη Λουντογκόρετς δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης, με τον «Δικέφαλο» να ξεπερνά δυσκολίες, να αντιδρά, αλλά και να πληρώνει ακριβά τα δικά του αμυντικά λάθη.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους Βούλγαρους να βρίσκουν πρώτοι δίχτυα χάρη στο γκολ του Στάνιτς, όμως ο «Δικέφαλος» δεν λύγισε. Αντίθετα, ανέβασε ρυθμό και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κίριλ Ντεσπόντοφ –που επέστρεψε ως αντίπαλος στο Ράζγκραντ– κατάφερε να φέρει το παιχνίδι «τούμπα», φτάνοντας στο 1-2 και έχοντας το momentum με το μέρος του.

Η συνέχεια, όμως, γράφτηκε διαφορετικά. Τα αμυντικά κενά του «Δικεφάλου» έδωσαν στη Λουντογκόρετς την ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όμως το καθοριστικό σημείο ήρθε στο 70’. Ο Ρουμάνος διαιτητής, Οράτιου Φέσνιτς, υπέδειξε φάουλ του Καμαρά χωρίς να υπάρχει παράβαση, σε μια φάση από την οποία προήλθε το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων. Μάλιστα, υπήρξε και υποψία οφσάιντ: ο σκόρερ της Λουντογκόρετς, ενώ βρίσκεται εκτεθειμένος, κάνει μπλοκ στον αμυντικό του ΠΑΟΚ, εμποδίζοντάς τον να ακολουθήσει τη φάση.

Κι όμως, ο ΠΑΟΚ είχε τις στιγμές για να φύγει νικητής. Μετά το 3-3 δημιούργησε τρεις τεράστιες ευκαιρίες για το 3-4. Πρώτα ο Μύθου δεν κατάφερε να νικήσει τον Μπόνμαν, έπειτα ο Καμαρά είδε το πλασέ του να μην στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και λίγο πριν το τέλος ο Κωνσταντέλιας έφτασε μια ανάσα από ένα γκολ… υπογραφής, με ένα εντυπωσιακό «βολ πλανέ» που σταμάτησε στην εξαιρετική επέμβαση του τερματοφύλακα της Λουντογκόρετς.

Ο ΠΑΟΚ φεύγει από τη Βουλγαρία με ανάμικτα συναισθήματα: έδειξε χαρακτήρα, είχε φάσεις, είχε αντίδραση, αλλά άφησε το αποτέλεσμα να γλιστρήσει από τα χέρια του τόσο λόγω δικών του λαθών όσο και μιας απόφασης που άλλαξε την ισορροπία του αγώνα.

Τώρα, θα πρέπει να βρει βαθμούς απέναντι στη Μπέτις (22/1 - 19:45), όσο και με αντίπαλο τη Λυών (29/1 - 22:00) στη Γαλλία.