Ο Καραγκούνης στο Μιλάνο για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι

Αρμάνι-Παναθηναϊκός: Στο γήπεδο ο Καραγκούνης
Το καλεντάρι της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό στο Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι.
Στο πλευρό των «πράσινων» βρέθηκε ο Γιώργος Καραγκούνης, ο οποίος πήρε τη θέση του στο Unipol Forum για το σπουδαίο ματς!
Μάλιστα, ο Καραγκούνης είχε θερμό εναγκαλισμό με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλη Παρθενόπουλο.
Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην 5η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 9-5, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια.
Giorgos Karagounis is here! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/ZIykzWX8YK— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 11, 2025
