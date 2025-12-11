Ο Καραγκούνης στο Μιλάνο για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι

Ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε στο Unipol Forum για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο.

Το καλεντάρι της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό στο Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι.

Στο πλευρό των «πράσινων» βρέθηκε ο Γιώργος Καραγκούνης, ο οποίος πήρε τη θέση του στο Unipol Forum για το σπουδαίο ματς!

Μάλιστα, ο Καραγκούνης είχε θερμό εναγκαλισμό με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλη Παρθενόπουλο.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην 5η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 9-5, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια.