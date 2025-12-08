Ο Κρις Σίλβα βρίσκεται στο... στόχαστρο της Μακάμπι σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, αλλά και των Φενέρ και Μπάρτσα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ, ωστόσο ο Κρις Σίλβα ήταν αυτός που έστρεψε πάνω του τα βλέμματα, με τα πεπραγμένα του στο παρκέ, στην 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο σέντερ της ΑΕΚ πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση με 31 πόντους, 10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/10 βολές και 9 ριμπάουντ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Ιsreal Hayom είναι στόχος της Μακάμπι για ενίσχυση στις θέσεις των ψηλών. Το κείμενο τονίζει πως ο σέντερ της ΑΕΚ είναι γνωστός στους οπαδούς του μπάσκετ στο Ισραήλ από την περασμένη σεζόν, όταν πρωταγωνίστησε για τη Μπνέι Χερζλίγια με 15,1 πόντους και 8 ριμπάουντ ανά αγώνα και ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της σεζόν στο Winner Basket League.

Αναφέρεται πως την περασμένη σεζόν υπήρξαν συζητήσεις με τη Μακάμπι, αλλά δεν οδήγησαν σε μεταγραφή. Μάλιστα τονίζεται πως η Φενέρμπαχτσε και η Μπαρτσελόνα επίσης παρακολουθούν τον σέντερ, ο οποίος πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΚ.

Ο Σίλβα είναι ένας εκ των πιο κυριαρχικών και επιδραστικών σέντερ τόσο στη Stoiximan GBL όσο και στο BCL, όπου δεσπόζει στη ρακέτα της Ένωσης.