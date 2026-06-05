Σαν σήμερα, το 2002 η αλύγιστη ΑΕΚ έκανε μια ανατροπάρα (από 0-2 σε 3-2) κόντρα στον Ολυμπιακό και πανηγύρισε το πρωτάθλημα Ελλάδος.

Μια σπουδαία ημέρα είναι για την ΑΕΚ η 5η του Ιούνη. Η Βασίλισσα σαν σήμερα, το 2002 έγραφε ιστορία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος (το 8ο στην ιστορία της).

Εκείνη τη βραδιά η Ένωση γινόταν η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Basket League που επέστρεψε από το 0-2 για να το γυρίσει σε 3-2 και να πανηγυρίσει.

Η ΑΕΚ του Σάκοτα κατάφερε να επικρατήσει στον τρίτο τελικό του ΟΑΚΑ με 85-78 και να μείνει... ζωντανή με Χατζή και Μπετς, ενώ πήρε τη ματσάρα του ΣΕΦ στο Game 4 με 61-60 έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ντικούδη με 20 πόντους.

Στο πέμπτο ματς των τελικών κατάφερε να επικρατήσει με 79-70 των Πειραιωτών, με τον Ντικούδη να έχει 23 και τον Χατζή 20. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε την ανατροπάρα και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος μπροστά στους οπαδούς της σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα.

Στο ρόστερ της βρίσκονταν οι Νίκος Χατζής, Μιχάλης Κακιούζης, Δήμος Ντικούδης, Βασίλης Κικίλιας, Σπύρος Παντελιάδης, Κώστας Πασχάλης, Γιάννης Μπουρούσης, Νίκος Ζήσης, Χρήστος Ταπούτος, Γιώργος Τσιάρας, Τζέι Αρ Χόλντεν, Τζιμ Μπιλμπά, Άντριου Μπετς, Πέρο Άντιτς, Άριαν Κόμαζετς και Κρις Καρ.