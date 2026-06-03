ΑΕΚ: Λάμψη «1968» ξανά στις ΗΠΑ

Μπορεί να έχουν περάσει οκτώ χρόνια, αλλά η λάμψη της ταινίας «1968» παραμένει και η ΑΕΚ συνεχίζει να ταξιδεύει παντού!

Η ΑΕΚ είχε... κλέψει την παράσταση μέσω της ταινίας «1968» που είχε προβληθεί στους ελληνικούς κινηματογράφους το 2018. Ακόμα και 8 χρόνια μετά, η ταινία συνεχίζει να λάμπει αυτή τη φορά στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του «Third Greek Film Expo 2026».

Το «1968» συγκίνησε την ομογένεια των ΗΠΑ που έζησε όμορφες στιγμές στην προβολή μιας ταινίας που φανερώνει το βαθύτερο πανανθρώπινο νόημα της θρυλικής νίκης της ΑΕΚ, η οποία τότε έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΕΚ

Οκτώ χρόνια πέρασαν, αλλά η ίδια συγκίνηση, η ίδια λάμψη, όπως το 2018, που προβλήθηκε στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Η επική ταινία «1968», παραγωγής ΑΕΚ BC και Μάκη Αγγελόπουλου, είχε μεταξύ άλλων την τιμητική της, στις 24 Μαϊου, στο Θέατρο Pickwick στο Park Ridge του Ιλινόις, στο πλαίσιο του «Third Greek Film Expo 2026», έδρας του Ιδρύματος Ελληνικών Σπουδών του UIC, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο, και συγκίνησε για ακόμη μία φορά την ομογένεια των ΗΠΑ.

Η ταινία έτυχε εξαιρετικής ανταπόκρισης, παρόντος του σκηνοθέτη της, του κορυφαίου Τάσου Μπουλμέτη, άξιου «Πρεσβευτή» της «Βασίλισσας», αλλά και της χώρας μας ανά την υφήλιο.

Ο κ. Μπουλμέτης έλαβε μέρος σε ειδική συζήτηση, που ακολούθησε μετά την προβολή, φανερώνοντας το βαθύτερο πανανθρώπινο νόημα της θρυλικής νίκης της ΑΕΚ των Ελλήνων, της 4ης Απριλίου του ’68 στο Καλλιμάρμαρο, που προκάλεσε ρήγμα στο χρόνο σε μία εποχή κοσμοϊστορικών αλλαγών. Η πρωτοποριακή παρέμβαση του δημιουργού και οι εμβληματικές υποκριτικές ερμηνείες της ταινίας λειτουργούν αενάως, όπως αποδεικνύεται, ως «σφραγίδα» διαχρονικότητας.