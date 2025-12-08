ΑΕΚ: Χαρακτήρας μαχητή, οδοστρωτήρας Σίλβα και ξεκάθαρο αντιαθλητικό

Ο Νίκος Καρφής γράφει για τον ασταμάτητο Σίλβα και την μάχη της ΑΕΚ παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό.

Πριν το ματς με τον Ολυμπιακό, ο Ντράγκαν Σάκοτα γνώριζε καλά πως έχει να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο ΣΕΦ κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague.

Η AEK πήγε στο Φάληρο χωρίς σημαντικούς παίκτες, αλλά για άλλη μια φορά τους τελευταίους μήνες έδειξε πως αποτελει μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος, ενώ την χαρακτηρίζει το πνεύμα του μαχητή και δεν τα παρατά ποτέ.

Μάχεται και παλεύει παρά τις ατυχίες

H Bασίλισσα είναι μια ομάδα που έχει μάθει να παλεύει παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που μπορούν να σταθούν στο δρόμο της. Η ΑΕΚ παρατάχθηκε στο ΣΕΦ χωρίς σημαντικούς παίκτες. Στο ΣΕΦ δεν έπαιξαν οι Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, αλλά και τα νέα αποκτήματα Μπράουν και Κλαβέλ λόγω τραυματισμών.

Και όμως η Ένωση στάθηκε σαν... παλικάρι μέσα στο ΣΕΦ και ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική κόντρα σε μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ και με αρκετές περισσότερες λύσεις.

H AEK έκανε εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 18-24, ωστόσο ο Ολυμπιακός έφερε το ματς στα... μέτρα του και πήγε στο ημίχρονο στο 51-36. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε 75-60 αλλά και πάλι η Ένωση πάλεψε και δεν τα παράτησε.

Επέστρεψε στην αναμέτρηση με έναν φοβερό και τρομερό Σίλβα έκανε το 94-88 στο 39', ενώ έγραψε το 96-90 στα 50 δευτερόλεπτα, ενώ θα έπρεπε να έχει και τη μπάλα δικιά της, αλλά δεν χρεώθηκε αντιαθλητικό όπως έπρεπε ο Λι.

Πριν το ματς ελάχιστοι πόνταραν πως η ΑΕΚ θα παλέψει τόσο πολύ το ματς με τόσες απουσίες, αλλά η ομάδα του Σάκοτα... πολεμά, παλεύει και δείχνει την ποιότητα της.

Ο Σίλβα είναι... άλλο επίπεδο

Η ΑΕΚ είχε έναν απίθανο Σίλβα στο ΣΕΦ που έκανε ότι ήθελε στο παρκέ και η άμυνα του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να τον περιορίσει. Ο σέντερ της Ένωσης έκανε ματσάρα κόντρα σε ομάδα Euroleague και το κοντέρ έγραψε 31 με 10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/10 βολές. Είχε 9 ριμπάουντ, εκ των οποίων ένα επιθετικό.

Μοίρασε 3 ασίστ, έκανε 2 μπλοκ και είχε ισάριθμα λάθη, σε μια εμφάνιση που πιστοποίησε για άλλη μια φορά την υψηλή ποιότητα του.

Ένας σέντερ.. οδοστρωτήρας που χωρά άνετα σε οποιαδήποτε ομάδα της Euroleague που χρειάζεται έναν ποιοτικό ψηλό για να δίνει λύσεις από τον πάγκο. Τέτοιους παίκτες τους παίρνεις και είναι δύσκολο να τους κρατήσεις για πολύ αν βγάλουν την ποιότητα τους στο παρκέ. Κάτι που ανέφερε και ο Σάκοτα. «Όταν κάναμε συμβόλαιο με τον Σίλβα το ξέραμε. Ο παίκτης όταν έχει ενδιαφέρον, πρέπει να κρίνει αν θα είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής. Αυτή είναι η κατάσταση. Δίνουμε ευκαιρία σε κάποιους καλούς παίκτες να είναι πρωταγωνιστές, ήταν τα λόγια του.

Ο Σίλβα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ομάδων της Euroleague, αφού είναι ένας ψηλός με χαρακτηριστικά που τον κάνουν περιζήτητο.

Οι 26 ασίστ της ΑΕΚ

Η Ένωση είναι μια ομάδα που βγάζει όμορφες συνεργασίες και κυκλοφορεί τη μπάλα, θέλοντας να βρει την κατάλληλη ευκαιρία και το σωστό σουτ. Δουλεύει σωστά και χτίζει με εξαιρετικό τρόπο αρκετές από τις επιθέσεις της.

Είναι σημαντικό για την ΑΕΚ που τελείωσε το ματς με 26 ασίστ, ενώ ο Ολυμπιακός είχε 19. Και η ομάδα του Μπαρτζώκα είναι μια ομάδα φοβερή στην κυκλοφορία μπάλας και στο πόσο εύκολα μπορεί να βρει το ελεύθερο σουτ.

Η ΑΕΚ είχε 26 ασίστ και 14 λάθη και έβγαλε ποιότητα στο ΣΕΦ, παλεύοντας με όλες τις δυνάμεις της κόντρα σε ομάδα που διεκδικεί πρόκριση για άλλη μια σεζόν στο Final Four της Euroleague.

ΥΓ: Για να μην παραξηγηθώ, δεν λέω πως με ένα σφύριγμα μπορούσε να γυρίσει το ματς. Η ΑΕΚ θα έχανε, όπως και έγινε. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να δίνονται κάποια εξόφθαλμα πράγματα. Όπως το αντιαθλητικό του Λι στον Σίλβα στα 52 δευτερόλεπτα, με την Ένωση να μειώνει στους 6 και να έχει την ευκαιρία να πάρει και τη μπάλα δικιά της. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Ο Σάκοτα έκανε challenge ελπίζοντας πως θα αλλάξουν απόφαση οι διαιτητές. Μάταια όμως. Υπάρχουν κανονισμοί και θα πρέπει να τηρούνται.

Και σε ορισμένες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, ορισμένα σφυρίγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Ο Σάλε έδειξε την ενόχληση του: «Δεν μου αρέσουν τα non calls που βλέπω μπροστά μου μερικές φορές, γιατί δεν πρόκειται απλώς για 1-2 σφυρίγματα. Μιλάμε για φάσεις αιφνιδιασμού. Μπαίνει το καλάθι και δίνεται κι ένα έξτρα φάουλ… Δηλαδή η διαφορά στα φάουλ είναι τεράστια. Εμείς από τη μία πρέπει να προσέχουμε να μη κάνουμε φάουλ επειδή δεν έχουμε παίκτες»