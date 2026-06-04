Σίλβερ: «Σε εξέλιξη οι συζητήσεις με Euroleague, αλλά θα προχωρήσουμε ότι και να γίνει»

Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ στάθηκε στο NBA Europe και στις συζητήσεις με τη Euroleague.

Ο Μαρκ Τέιτουμ είχε επιβεβαιώσει στις 2 Ιούνη ότι το NBA Europe βρίσκεται σε τροχιά εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2027, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το NBA είναι έτοιμο να προχωρήσει με τη FIBA και τους συνεργάτες του ακόμη και χωρίς συμφωνία με την EuroLeague.

Θέση για το θέμα πήρε και ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ που μίλησε για το NBA Europe στη συνέντευξη Τύπου για τους τελικούς του ΝΒΑ, εκεί όπου πλέον οι Νικς προηγούνται με 1-0.

Αρχικά τόνισε για το NBA Euroleague: «Αυτό που σχεδιάζουμε είναι να ξεκινήσουμε πρωτάθλημα 16 ομάδων, με 12 μόνιμες ομάδες, και στη συνέχεια τη δυνατότητα οποιασδήποτε ομάδας στην Ευρώπη να παίξει στις θέσεις που μένουν

Αυτή είναι η δομή που θα χρησιμοποιήσουμε, για την οποία μιλάμε με αυτές τις πιθανές ομάδες. Μερικές είναι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, και μετά υπάρχουν κάποιες ομάδες που ενώνονται και θέλουν να ξεκινήσουν ομάδες σε πόλεις που δεν έχουν μπάσκετ υψηλού επιπέδου αυτή τη στιγμή».

Για τις συζητήσεις με τη EuroLeague ανέφερε: «Σχετικά με τη EuroLeague, οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε έναν τρόπο να ενσωματώσουμε αυτές τις λειτουργίες στην Euroleague, αλλά θα προχωρήσουμε ότι και να γίνει».



