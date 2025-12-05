Έπειτα από την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια (89-79), ο Έργκιν Άταμαν ήταν λακωνικός στις πρώτες του δηλώσεις στη flash interview.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 89-79 στο Telekom Center Athens, με τον Έργκιν Άταμαν να δείχνει τη δυσαρέσκειά του για την ήττα της ομάδας του.

Ο Τούρκος τεχνικός ήταν αρκετά λακωνικός στις δηλώσεις του στη Flash Interview αμέσως μετά την ήττα της ομάδας και τόνισε πως δεν άξιζαν τη νίκη, δίνοντας συγχαρητήρια στη Βαλένθια.

Το νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού σταμάτησε η ισπανική ομάδα, με τους «πράσινους» να βρίσκονται πλέον στην πέμπτη θέση με ρεκόρ 9 νίκες και 5 ήττες.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Επιθετικά ήμασταν χάλια. Είχαμε κακές επιλογές αλλά και αμυντικά δεν τα καταφέραμε. Κάναμε πολλά λάθη και δεν αξίζαμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στην Βαλένθια».