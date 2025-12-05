Άταμαν: «Επιθετικά ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 89-79 στο Telekom Center Athens, με τον Έργκιν Άταμαν να δείχνει τη δυσαρέσκειά του για την ήττα της ομάδας του.
- Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού
- Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια
- Παραδόθηκε στην άμυνα της Βαλένθια και μπήκε τέλος στο σερί
Ο Τούρκος τεχνικός ήταν αρκετά λακωνικός στις δηλώσεις του στη Flash Interview αμέσως μετά την ήττα της ομάδας και τόνισε πως δεν άξιζαν τη νίκη, δίνοντας συγχαρητήρια στη Βαλένθια.
Το νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού σταμάτησε η ισπανική ομάδα, με τους «πράσινους» να βρίσκονται πλέον στην πέμπτη θέση με ρεκόρ 9 νίκες και 5 ήττες.
Δείτε ΕπίσηςΟ χειμώνας ανήκει στους ταπεινούς
Αναλυτικά όσα είπε:
«Επιθετικά ήμασταν χάλια. Είχαμε κακές επιλογές αλλά και αμυντικά δεν τα καταφέραμε. Κάναμε πολλά λάθη και δεν αξίζαμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στην Βαλένθια».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.