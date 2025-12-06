Ο Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στον Γιούρτσεβεν και στον Φαρίντ στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου, έπειτα από την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια (94-84).

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 79-89 στο «Telekom Center Athens» για την 14η αγωνιστική της EuroLeague με τον Έργκιν Άταμαν να δείχνει τη δυσαρέσκειά του στην απόδοση των σέντερ της ομάδας του.

Επιπλέον ανέφερε πως η Βαλένθια άξιζε τη νίκη, τονίζοντας πως έπαιξε εξαιρετικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άταμαν:

«Μετά από το καλό πρώτο ημίχρονο που παίξαμε το δικό μας μπάσκετ, χάσαμε το παιχνίδι στην αρχή της τρίτης περιόδου. Σε δύο λεπτά είχαν 9-0 σερί, εύκολα καλάθια, κάναμε λάθη και μετά χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο κάναμε λάθος αποφάσεις, χάσαμε όλα τα σουτ, βάλαμε 2/15 τρίποντα, χάσαμε σουτ κάτω από την ρακέτα. Πήραν αυτοπεποίθηση, ο Τόμπσον έπαιξε εξαιρετικά στο 1v1. Δεν σταματήσαμε το 1v1. Απόψε δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά».

Για το πόσο μεγάλη ήταν η απουσία του Φαρίντ με τα τρία γρήγορα φάουλ και πόσο επηρέασε το ματς: «Και οι δύο σέντερ έπαιξαν άθλια. Και ο Φαρίντ και ο Γιούρτσεβεν».



