Φουρνιέ: «Η Βαλένθια είναι μια βελτιωμένη έκδοση της περσινής Παρί»
Ο Εβάν Φουρνιέ παρακολούθησε από το σπίτι του το Παναθηναϊκός - Βαλένθια και εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο παιχνιδιών της ισπανικής ομάδας.
Μάλιστα ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε πως η Βαλένθια είναι μια βελτιωμένη εκδοχή της περσινής Παρί, με τον Γάλλο να την χαρακτηρίζει επικίνδυνη ομάδα.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ για την Βαλένθια:
«Το να βλέπω την Βαλένθια είναι σαν να βλέπω μια βελτιωμένη έκδοση της περσινής Παρί. Πολύ επικίνδυνη ομάδα»
Watching Valencia is like watching an upgraded version of last year’s Paris team. Very dangerous team— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 5, 2025
