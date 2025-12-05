Φουρνιέ: «Η Βαλένθια είναι μια βελτιωμένη έκδοση της περσινής Παρί»

Ο Εβάν Φουρνιέ αποθέωσε την Βαλένθια και την χαρακτήρισε ως μια βελτιωμένη εκδοχή της περσινής Παρί.

Ο Εβάν Φουρνιέ παρακολούθησε από το σπίτι του το Παναθηναϊκός - Βαλένθια και εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο παιχνιδιών της ισπανικής ομάδας.

Μάλιστα ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε πως η Βαλένθια είναι μια βελτιωμένη εκδοχή της περσινής Παρί, με τον Γάλλο να την χαρακτηρίζει επικίνδυνη ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ για την Βαλένθια:

«Το να βλέπω την Βαλένθια είναι σαν να βλέπω μια βελτιωμένη έκδοση της περσινής Παρί. Πολύ επικίνδυνη ομάδα»