Μαρτίνεθ: «Το να κερδίσουμε εδώ είναι τρομερό!»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στάθηκε στα σημεία που βοήθησαν τη Βαλένθια να φύγει με το «διπλό» από το Telekom Center Athens.

Η Βαλένθια πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη EuroLeague, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 79-89 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της regular season. Οι Ίβηρες σταμάτησαν το νικηφόρο σερί των «πράσινων» και, παράλληλα, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-5 μετά το «διπλό» στο Telekom Center Athens.

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Μαρτίνεθ στάθηκε στην εμπειρία των παικτών του Παναθηναϊκού, κάνοντας ειδική αναφορά στην απόδοση της Βαλένθια στην τρίτη περίοδο.

Ο Ισπανός προπονητής ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Ήμασταν έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο ματς. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και διαθέτει τρομερούς παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κακό, πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα. Στην τρίτη περίοδο, ειδικά, παίξαμε εξαιρετικά. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό, ελέγξαμε τα αμυντικά ριμπάουντ και πασάραμε σωστά. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί το να κερδίσουμε εδώ, απέναντι σε αυτή την ομάδα, είναι τρομερό νέο για εμάς».