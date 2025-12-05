Δείτε πότε είναι προγραμματισμένο το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο.

Η 14η αγωνιστική ολοκληρώθηκε για τον Παναθηναϊκό δεν κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στη Βαλένθια και σημείωσε τη δεύτερη εντός έδρας ήττα του (79-89) στη EuroLeague χωρίς να καταφέρουν να ματσάρουν ποτέ την ενέργεια της ομάδας του κόουτς Μαρτίνεθ.

Οι «πράσινοι» στην επόμενη στροφή θα αποχωριστούν το Telekom Center Athens, καθώς θα ταξιδέψουν στο Μιλάνο όπου θα αντιμετωπίσουν την Αρμάνι του κόουτς Ποέτα πια για τη 15η αγωνιστική την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:30.