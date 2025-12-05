Ο χειμώνας ανήκει στους ταπεινούς

Ο Νίκος Παπαδογιάννης αραδιάζει τα διδάγματα της αποψινής βραδιάς και παροτρύνει τον Παναθηναϊκό να συνεχίσει τον δρόμο του με λιγότερη αλαζονεία.

Ο προ Φαρίντ Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ξανά στο γήπεδο μόλις ο Αμερικανός έκανε την πρώτη κακή εμφάνισή του, την ίδια μέρα μάλιστα που επέστρεψε στη δράση ο αναπληρωματικός του (Γιούρτσεβεν). Οι «πράσινοι» παρουσίασαν τις παθογένειες που πίστευαν ότι είχαν αφήσει πίσω και γνώρισαν την πρώτη ήττα μετά από σρί πέντε νικηφόρων αγώνων.

Εάν έφταναν το σερί τους στο 6-0, ο αη Νικόλας θα τους έβρισκε στο ρετιρέ της βαθμολογίας, με μοναδικό συγκάτοικο του Δημήτρη Ιτούδη, με το «έμπα» του δεύτερου τριμήνου, που λέγαμε και στο σχολείο. Αντ’ αυτού, βρέθηκε εγκλωβισμένος σε μία ισοβαθμία πέντε ομάδων, οι οποίες θα γίνουν έξι όταν αναδείξει νικητή το μουσκεμένο ζευγάρι Ολυμπιακού-Φενέρμπαχτσε.

Δεν είναι φυσικά καταστροφή, αποτελεί όμως ανώμαλη προσγείωση και κάποιου είδους απομυθοποίηση. Η φανέλα δεν πρόκειται να νικήσει κανέναν, κανέναν ισχυρό τουλάχιστον, εάν δεν γεμίσει με καρδιά, με φαιά ουσία και με μούσκουλα.

Ο Παναθηναϊκός της 5ης Δεκεμβρίου εμφανίστηκε στο γήπεδο με ένδυμα περιπάτου και ζήτησε από το κοινό του να νικήσει αυτό τη Βαλένθια. Αυτό το κόλπο όμως δεν πιάνει καλά καλά ούτε με αντιπάλους επιπέδου Βιλερμπάν. Η μισοδιαλυμένη Παρτίζαν δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ασφαλές μέτρο δυναμικότητας.

Ο Φαρίντ αντικαταστάθηκε στο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου και ξανά στο δίλεπτο του δευτέρου μέρους, αλλά είχε κερδίσει με το παραπάνω το δικαίωμα να πάρει ένα ρεπό πάνω στο παρκέ. Οι υπόλοιποι ποια ακριβώς δικαιολογία έχουν να ρίξουν στο τραπέζι;

Δύο φορές στο ξεκίνημα της δ’ περιόδου, οι «πράσινοι» έδωσαν τη μπάλα χάρισμα στα χέρια των αντιπάλων κάτω από το ελληνικό καλάθι και έκαναν τον Άταμαν να τραβάει τα μουστάκια του. Οι Ισπανοί μετέτρεψαν ανενόχλητοι ο παιχνίδι σε φεστιβάλ τριπόντου και το 63-65 έγινε 65-75 εν ριπή οφθαλμού.

Ο Τζέριαν Γκραντ προσπάθησε μόνος του να ισιώσει το σκάφος, αλλά οι υπόλοιποι είχαν ήδη πει «Τετέλεσται». Ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε περισσότερο στις κακές επιθετικές επιλογές, οι οποίες δημιουργούσαν ανισορροπία στα μετόπισθεν. Ο Σορτς ήταν ο καλύτερος, αλλά έδινε στο παιχνίδι τον ρυθμό που βόλευε τους Ισπανούς.

Οι 21 ασίστ δεν είναι λίγες (Σλούκας 7, Γκραντ 7, Σορτς 6), αλλά το μηδενικό δίπλα στο όνομα του Κέντρικ Ναν βγάζει μάτι. Εάν ο Παναθηναϊκός έστριψε με σίγουρο βήμα μετά από την τυφλή γωνία του Βελιγραδίου, το οφείλει όχι μόνο στην άφιξη του Φαρίντ, αλλά και στην προθυμία με την οποία ο Ναν έγινε παίκτης ομάδας και μοίραζε τη μπάλα εκεί όπου έπρεπε.

Χθες παρασύρθηκε σε hero ball χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και τελικά έχασε το μυαλό του όταν συνειδητοποίησε ότι είχε κερδίσει μόνο 1 βολή. Η αγκωνιά του στον Τέιλορ λιγο πριν από το φινάλε θα μπορούσε να τιμωρηθεί με ντισκαλιφιέ.

Η απουσία του Τσέντι Όσμαν ήταν σημαντική, ιδίως σεε αυτό το ματς που του ταίριαζε γάντι, αλλά και η Βαλένθια έπαιξε ξαφνικά χωρίς τον πολυτάλαντο Μοντέρο, που της δίνει κατά μέσο όρο 10 πόντους σε σκάρτο 20λεπτο.

Για ένα ημίχρονο, οι Ισπανοί έπαιξαν ένα σβέλτο και καλοσχεδιασμένο, ωστόσο νερόβραστο μπάσκετ, όπου σούταρε όποιος έβλεπε ορίζοντα και αμυνόταν όποιος είχε κέφι, δηλαδή …κανένας. Στην πραγματικότητα, περνούσε διάστημα προσαρμογής, μέχρι να βρει ζωτικό χώρο για να παίξει το παιχνίδι της: στοχευμένος αιφνιδιασμός, καλή κυκλοφορία της μπάλας, περιφερειακή εκτέλεση απέναντι σε αντίπαλο που κυνηγούσε λαχανιασμένος.

Ο Ντάριους Τόμπσον, που θρυλείται ότι πέρασε από το στόχαστρο του Ολυμπιακού, έπαιξε σαν βγαλμένος από υγρό όνειρο του Γιώργου Μπαρτζώκα: 19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα. Ακόμα πότε ήταν που τον βλέπαμε να παραπαίει με την Εθνική Ιταλίας και λέγαμε ότι ήταν ο χειρότερος «νατουραλιζέ» του Ευρωμπάσκετ;

Μετά από τη θαλπωρή των τεσσάρων συνεχόμενων αγώνων στην Αθήνα, και από το αποψινό γλίστρημα στα νερά της καταιγίδας, ο Παναθηναϊκός έχει σειρά να ξαναφορέσει τη στολή του καμικάζι για τις επικίνδυνες αποστολές που κλείνουν τον πρώτο γύρο: Μιλάνο, Φενέρμπαχτσε, αργότερα Κάουνας, ενδιάμεσα μία συνάντηση κορυφής με τη Χάποελ, με το νέο έτος «εμφύλιο» ντέρμπι στο ΟΑΚΑ.

Η αποψινή ήττα του προσφέρει υλικό για μελέτη, αλλά και μία διαταγή την οποία απαγορεύεται να αγνοήσει: «Έσο ταπεινός». Ο αδιάβαστος ή κακοδιαβασμένος Παναθηναϊκός πίστεψε το hype που τον συνόδευε εδώ και μερικές εβδομάδες και προσπάθησε να συνεχίσει το σερί του δίχως να ιδρώσει.

Τώρα που έμπλεξε στο μποτιλιάρισμα και είναι ταυτόχρονα δεύτερος και έβδομος, θα πρέπει να φερθεί περισσότερο σαν έβδομος, παρά σαν δεύτερος: με το κεφάλι χαμηλά και με σεβασμό προς τον αντίπαλο.



