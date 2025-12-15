Στην πικρία του κόσμου του Ολυμπιακού μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα, στάθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος ανέφερε πως οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το 100% με τη Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός θέλει να αφήσει πίσω του τις δύο ήττες στην EuroLeague και στρέφει την προσοχή του στη Βαλένθια (16/12 - 21:15, Live στο Gazzetta) με τον Σάσα Βεζένκοβ να στέκεται στα «κλειδιά» της αναμέτρησης, αλλά στη δύναμη που νιώθει η ομάδα, όταν έχει τη στήριξη του κόσμου της.

Οι δηλώσεις του Βεζένκοβ

Ποιες είναι οι σκέψεις σου για τον αγώνα με την Βαλένθια;

«Είναι ένας πολύ απαιτητικός αγώνας. Πρόκειται για μια ομάδα που παίζει με πολλή ενέργεια. Δεν αποτελεί έκπληξη για εμένα το ότι βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της EuroLeague. Για να κερδίσουμε απαιτείται 100% πνευματική και σωματική ετοιμότητα. Πρέπει να δώσουμε όλη μας την συγκέντρωση εκεί γιατί χρειαζόμαστε αποθέματα ενέργειας για να τα καταφέρουμε».

Τι σε έχει εντυπωσιάσει περισσότερο στο παιχνίδι της Βαλένθια φέτος;

«Το πόσο γρήγορα παίζουν. Μοιάζει κάπως με την περσινή Παρί, όμως παίζουν περισσότερο με το μυαλό τους. Βρίσκουν φάσεις στον αιφνιδιασμό, βρίσκουν πόντους από λάθη, παίζουν σκληρά, οπότε πρέπει να είμαστε στο 100%».

Ποια είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει να αλλάξετε σχετικά με το ματς που κάνατε στην Βαρκελώνη;

«Τα πάντα. Σίγουρα δεν πρέπει να κάνουμε λάθη και να τους δίνουμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Πρέπει να δείξουμε σκληράδα στην άμυνα, κάτι που δεν έχουμε δείξει στα τελευταία δύο παιχνίδια».

Τι μήνυμα έχεις να στείλεις στον κόσμου του Ολυμπιακού που θα βρεθεί στο ΣΕΦ;

«Περιμένουμε τον κόσμο μας στο γήπεδο, μαζί του είμαστε πιο δυνατοί. Ξέρουμε ότι ο κόσμος απογοητεύεται και εξοργίζεται όταν χάνουμε. Γνωρίζουμε ότι θέλει ακόμα και όταν δεν κερδίζουμε, να παλεύουμε με την ψυχή μας και ξέρουμε ότι με την Μπαρτσελόνα πικράναμε τους φιλάθλους μας. Τους θέλουμε δίπλα μας και όλοι μαζί θα δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε τον αγώνα!».