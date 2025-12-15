Μαρινάκης: Τα συλλυπητήρια των ΕΠΟ και ΚΑΕ Ολυμπιακός στον πρόεδρο των «ερυθρολεύκων»
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης θρηνεί τον χαμό της μητέρας του Ειρήνης. Δίπλα στον ισχυρό άνδρα των «ερυθρολεύκων» στάθηκαν ΕΠΟ και ΚΑΕ Ολυμπιακός στέλνοντας συλλυπητήρια.
Αρχικά η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέφερε τα εξής: «Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βιώνει βαρύ πένθος για την απώλεια της μητέρας του.
Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η Ομοσπονδία στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στον ίδιο και στην οικογένειά του».
Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Συλλυπητήρια στον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον χαμό της μητέρας του έστειλε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέροντας τα εξής: «Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον χαμό της πολυαγαπημένης του μητέρας».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.