Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης θρηνεί τον χαμό της μητέρας του Ειρήνης. Δίπλα στον ισχυρό άνδρα των «ερυθρολεύκων» στάθηκαν ΕΠΟ και ΚΑΕ Ολυμπιακός στέλνοντας συλλυπητήρια.

Αρχικά η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέφερε τα εξής: «Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βιώνει βαρύ πένθος για την απώλεια της μητέρας του.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η Ομοσπονδία στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στον ίδιο και στην οικογένειά του».

Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Συλλυπητήρια στον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον χαμό της μητέρας του έστειλε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέροντας τα εξής: «Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον χαμό της πολυαγαπημένης του μητέρας».