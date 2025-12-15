Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από την αναμέτρηση με το Περιστέρι, από την οπτική του δικού του πάγκου.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής του Περιστερίου, συνεχίζοντας αήττητος στη Stoiximan GBL. Σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από... ρεκόρ, μιας και ο Τομας Γουόκαπ ήταν μαέστρος με 16 ασίστ.

Ενώ την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπιασε τον Γιάννη Ιωαννίδη στον αριθμό των παιχνιδιών στον πάγκο των Πειραιωτών, όσον αφορά τη Stoiximan GBL

Με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανεβάζει μια... διαφορετική παρακάμερα, από τη σκοπιά του πάγκου της ομάδας. Βλέποντας τις κινήσεις και τις αντιδράσεις σε παρκέ και πάγκο, την ώρα της αναμέτρησης.