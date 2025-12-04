Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν κατά την είσοδο της Παρτίζαν στο παρκέ, μισή ώρα πριν το τζάμπολ με την Μπάγερν Μονάχου, με τον κόσμο να αποδοκιμάζει άγρια τους παίκτες.

Με παρατεταμένα γιουχαΐσματα υποδέχθηκε ο κόσμος της Παρτίζαν τους παίκτες κατά την είσοδο τους στο παρκέ της BELGRADE ARENA, μισή ώρα πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Οι οπαδοί της Σερβικής ομάδας δεν μπορούν να χωνέψουν την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μετά τον Όστογια Μιχαήλοβιτς που τον «έλουσαν» με απίστευτες ύβρεις για αρκετή ώρα, στράφηκαν εναντίον των παικτών, καθώς τους θεωρούν υπεύθυνους για όσα συνέβησαν. Για την ακρίβεια μετά τον πρόεδρο του συλλόγου έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο για όσα ακολούθησαν της ήττας από τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Αθήνα.

Η αμηχανία των παικτών ήταν έκδηλη κατά την είσοδο τους, καθώς δεν είναι συνηθισμένο να αποδοκιμάζονται με άγριο τρόπο οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας από ένα κατάμεστο γήπεδο και αυτό αποτυπώνονταν στα πρόσωπα των παικτών της Παρτίζαν.

Το κλίμα είναι πολύ βαρύ και δύσκολα θα μπορέσει η Σερβική ομάδα να ορθοποδήσει το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση όλων όσων έχουν μείνει στην ομάδα, ενώ έχει αποχωρήσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δύσκολα θα μπορεί να σταθεί κάποιος στην άκρη του πάγκου ως ο διάδοχος του πολυνίκη τεχνικού. Όπως επίσης και οι παίκτες της ομάδας δεν θα έχουν καμία ανοχή πλέον και θα πρέπει άμεσα να γυρίσουν τον διακόπτη για να αλλάξει το κλίμα μέσα από θετικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να βγει αντίδραση από τους αθλητές που εισπράττουν έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο από την ώρα που μπαίνουν στο γήπεδο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τα πράγματα γίνονται ασφυκτικά και σίγουρα το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου 2025 θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην ιστορία του συλλόγου, καθώς θα υποδηλώνει το τέλος ενός σπουδαίου κύκλου και την αρχή μιας νέας ιστορίας με αβέβαιη συνέχεια...