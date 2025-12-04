Απίστευτες στιγμές στην BELGRADE ARENA, όπου απαγορεύτηκαν σε ορισμένες εισόδους του γηπέδου οι φωτογραφίες και πανό για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Πρωτοφανή πράγματα συνέβησαν στην BELGRADE ARENA αρκετή ώρα πριν την αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Μπάγερν Μονάχου για την 14η αγωνιστική της Euroleague, καθώς απαγορεύτηκε στους οπαδούς της ομάδας του Βελιγραδίου να περάσουν στις εξέδρες φωτογραφίες και πανό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο κόσμος που ήθελε να τιμήσει τον πολυνίκη τεχνικό που αποχώρησε από την ομάδα και να απαιτήσει με τον δικό του τρόπο την επιστροφή του, βρήκε... τοίχο αρχικά, καθώς οι άνθρωποι της ασφάλειας δεν επέτρεπαν την είσοδο σε οτιδήποτε θύμιζε τον άνθρωπο σύμβολο της Παρτίζαν.

Βέβαια, η απαγόρευση άρθηκε πολύ γρήγορα, από το κύμα αντίδρασης του κόσμου που ήταν δυναμικό και έτσι πολύ γρήγορα στις εξέδρες υπήρχαν εκατοντάδες φωτογραφίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η διοίκηση της Σερβικής ομάδας προσπάθησε με τον τρόπο της να μετριάσει τις αντιδράσεις για να πάει παρακάτω, αλλά αυτό στάθηκε αδύνατο να συμβεί, καθώς ο κόσμος δεν μπορούσε να χωνέψει με τίποτε πως ο «Ζοτς» δεν κάθεται στην άκρη του πάγκου.

Το γήπεδο «βράζει» ο κόσμος είναι οργισμένος και η αρχική απόφαση των ιθυνόντων της ομάδας να μην επιτρέψουν την είσοδο σε φωτογραφίες και πανό του ανθρώπου που μεγάλωσε τον σύλλογο προκάλεσε μεγαλύτερη οργή. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα αντιλήφθηκαν πως η κατάσταση θα ξέφευγε και προτίμησαν να αφήσουν τον κόσμο να εκφραστεί με τον δικό του τρόπο.

Κι όλα αυτά συμβαίνουν στο γήπεδο με τον πρόεδρο Όστογια Μιχαήλοβιτς να απουσιάζει στο εξωτερικό όπως υποστηρίζουν στη Σερβία, ο οποίος ήταν αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών από τους φιλάθλους της ομάδας.

Η λατρεία του κόσμου για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της Euroleague δεν έχει προηγούμενο, όπως τα συναισθήματα που εξέφρασαν οι φίλαθλοι και το κλάμα στις εξέδρες που δείχνει πως δεν μπορούν ακόμη παρότι πέρασαν αρκετές ημέρες να αποδεχθούν πως το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω...