Όλοι οι φίλαθλοι της Παρτίζαν κράτησαν φωτογραφίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης της Παρτίζαν με την Μπάγερν.

Η 14η αγωνιστική της EuroLeague είχε στο επίκεντρο την αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Μπάγερν, μετά την πολύκροτη αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο του συλλόγου.

Στη θέση του έχει αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή ο μέχρι πρότινος βοηθός του, Μίρκο Οτσόκολιτς, ενώ η αναμέτρηση έχει μετατραπεί σε συλλαλητήριο υπέρ του «Ζοτς». Μάλιστα, οι παίκτες αποδοκιμάστηκαν κατά την είσοδό τους στο παρκέ της Belgrade Arena.

Λίγα εικοσιτετράωρα έχουν περάσει εξάλλου, από τις απειλές των οπαδών να μην αφήσουν να διεξαχθεί το ματς. Ωστόσο με τον τρόπο τους έδειξαν τη στήριξή τους στον κορυφαίο προπονητή με το γήπεδο να γεμίζει από φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς!

Οι οπαδοί της Παρτίζαν κρατούσαν φωτογραφίες και πανό με τον αγαπημένο τους προπονητή (κάτι που είχε απαγορευτεί νωρίτερα) και εντύπωση έχει προκαλέσει ότι δεν φωνάζουν κάποιο άλλο σύνθημα, παρά μόνο το όνομά του. Μάλιστα, ορισμένοι έκλαιγαν.