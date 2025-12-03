Την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν, Όστογια Μιχάιλοβιτς ζήτησε ο Σύνδεσμος Φίλων της ομάδας.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτησή του από την Παρτίζαν σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Zonu Press». Εκεί μίλησε για όλο το παρασκήνιο και φωτογράφισε πως ο υπεύθυνος για την κατάσταση είναι ο πρόεδρος της ομάδας, Όστογια Μιχαΐλοβιτς.

Μάλιστα, έκανε και λόγο για τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούσαν τον σύλλογο απασφαλίζοντας με... καυτές λεπτομέρειες. Θέση πήρε και ο Σύνδεσμος Φιλάθλων της Παρτίζαν που ζήτησε την παραίτηση Μιχάιλοβιτς και ευχήθηκε επιστροφή του Ομπράντοβιτς

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο σύλλογος των φιλάθλων της Παρτίζαν

«Συνεπείς με τη θέση που εκφράσαμε στις τρεις προηγούμενες ομιλίες μας και ενθαρρυμένοι από την χθεσινοβραδινή ομιλία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς , απαιτούμε την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του προέδρου της Παρτιζάν, Όστογια ​​Μιχάιλοβιτς.

Ευχόμαστε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μια γρήγορη επιστροφή στον σύλλογο.

Παρόλο που σε μία από τις προηγούμενες ομιλίες μας ζητήσαμε την παραίτηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΚΚΚ και την ομιλία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλάξαμε την απόφασή μας. Απαιτούμε από τον Πρόεδρο Όστογια ​​Μιχάιλοβιτς να αναλάβει αποκλειστικά την ευθύνη.

Επίσης, επαναλαμβάνουμε ότι γνωρίζουμε πλήρως την ενέργεια, τον χρόνο και τα χρήματα καθενός από τους χορηγούς και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του CPC. Τους είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες γι' αυτό και θέλουμε να επιμείνουμε μαζί σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για τον σύλλογο, γιατί έτσι γράφεται η ιστορία.

Η Παρτιζάν δεν είναι ούτε έργο ούτε εταιρεία, αλλά ο σύλλογος και το άσυλο μας. Η Παρτιζάν δεν θα γίνει παιχνίδι στα χέρια επιτήδειων διευθυντών. Αλλάζοντας το καταστατικό του ΚΚΚ, σε ταραγμένες εποχές που το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Σερβίας παραβιάζεται καθημερινά, ο Πρόεδρος Όστογια ​​Μιχάιλοβιτς ελπίζει να κατοχυρώσει νομικά τη θέση του. Του υπενθυμίζουμε με την ευκαιρία αυτή ότι, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του Νόμου περί Αθλητισμού της Σερβικής Δημοκρατίας, ο νόμος ορίζει "ότι μπορεί να ζητηθεί αγωγή για την ΑΚΥΡΩΣΗ απόφασης (σχετικά με τροποποιήσεις και προσθήκες στο καταστατικό) εντός 60 ημερών από τη γνώση της ακυρότητας της απόφασης"...

Παρακαλούμε κάθε οπαδό της Παρτιζάν να απέχει από κάθε είδους βία στον επόμενο, καθώς και σε κάθε επόμενο αγώνα, κάτι που θα εξηγήσουμε λεπτομερώς την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

Επίσης, όπως υποσχεθήκαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα και θεμιτά μέσα για να ξεκινήσουμε έναν αποφασιστικό αγώνα για τη διατήρηση των αξιών μας, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 θα ξεκινήσουμε μια συλλογή υπογραφών για την ΑΚΥΡΩΣΗ του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του ΚΚΚ, καθώς και για την απομάκρυνση του Προέδρου Όστογια ​​Μιχάιλοβιτς, εάν δεν εγκαταλείψει οικειοθελώς τη θέση του μέχρι τότε.

Τίποτα από την Παρτιζάν, όλα για την Παρτιζάν