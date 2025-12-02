Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ετοιμάζεται να μιλήσει ανοικτά για την απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν.

Μετά τη βαριά ήττα της σερβικής ομάδας από τους «πράσινους» ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλλε την παραίτησή του και παρά το στενό pressing από τους οπαδούς της Παρτίζαν δεν άλλαξε την αρχική του απόφαση.

Μάλιστα το «Vreme» ανέφερε ότι ο Σέρβος τεχνικός θα μιλήσει ανοικτά το βράδυ της Τρίτης (2/12) και θα αποκαλύψει τους λόγους που τον οδήγησαν στην έξοδο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω ρεπορτάζ επικαλούμενο πηγές κοντά στον «Ζοτς» θα προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση και το αν αυτή είναι οριστική.

Μάλιστα υπάρχει ακόμα αισιοδοξία στις τάξεις των φιλάθλων ωστόσο και παρά την αποθεωτική υποδοχή που είχε δεχθεί στο αεροδρόμιο, δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει την απόφασή του. Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι ο Ομπράντοβιτς είχε έντονες ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του προέδρου Όστογια Μιγιαΐλοβιτς, αλλά και για τη συμπεριφορά της ομάδας, η οποία φέρεται να «αρνήθηκε» να τον ακολουθήσει.