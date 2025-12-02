Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς άνοιξε τα χαρτιά του και «φώτισε» τα... κακώς κείμενα της Παρτίζαν και τη μη συμμετοχή του στις κρίσιμες αποφάσεις του συλλόγου.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όχι απλά άνοιξε τα χαρτιά του, αλλά απασφάλισε αποκαλύπτοντας όλο το παρασκήνιο που τον οδήγησε στην παραίτησή του από την Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος προπονητής της EuroLeague μίλησε για τα κακώς κείμενα της σερβικής ομάδας, την απομάκρυνση του Ζόραν Σάβιτς και τις μεταγραφές που δεν ενέκρινε ο ίδιος, αλλά προχώρησαν.

Η απομάκρυνση του Σάβιτς από τη θέση του αθλητικού διευθυντή στην Παρτίζαν λίγο μετά την πρώτη συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας αποτέλεσε την πρώτη κίνηση από την πλευρά του Συλλόγου, προκειμένου να δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις που θα οδηγούσαν τον πολυνίκη τεχνικό στην αλλαγή της αρχικής του απόφασης να παραιτηθεί μια ημέρα μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ στην Telekom Center Athens.

Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και μάλιστα, ο Ζοτς αποκάλυψε το παρασκήνιο και πρόσθεσε νέα στοιχεία λέγοντας ότι παρακάλεσε τον Μιχαΐλοβιτς να κρατήσει τον Αϊζέα Μάικ και το πρόβλημα με το μεγάλο κενό στους ψηλούς

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε και ο κορυφαίος προπονητής αποκάλυψε: «Το λέω και το εξηγώ για πρώτη φορά, αλλά το κάνω για εσάς. Κάποια πράγματα στη λειτουργία του συλλόγου δεν ήταν φυσιολογικά. Τα αναφέρω αυτά για χάρη σας. Ο αθλητικός διευθυντής, ο Ζόραν Σάβιτς, δεν είχε συμβόλαιο, ενώ βρισκόμασταν μέσα στην περίοδο των μεταγραφών. Με δική μου επιμονή μιλούσαμε κάθε μέρα και ξαφνιάστηκα όταν ενημερώθηκα πως ο Μπράντον Ντέιβις φεύγει από την ομάδα και ότι ο Οσετκόφσκι επρόκειτο να υπογράψει, παρότι είχα πει στον πρόεδρο ότι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ο κατάλληλος παίκτης για εμάς και εκείνος μου απάντησε ότι ήδη τον είχαμε υπογράψει. Ο Οσετκόφσκι δεν ήταν δική μου επιλογή, αλλά μιλάμε για ένα παιδί εξαιρετικά εργατικό. Δούλεψε και συμπεριφέρθηκε σαν πραγματικός επαγγελματίας, όμως για την αλήθεια των πραγμάτων, δεν ήταν δική μου απόφαση».