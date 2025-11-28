Ομπράντοβιτς: Η D-Day για τον «Ζοτς», συνάντηση με την Παρτίζαν
Ο Σέρβος προπονητής αποτελεί το μεγάλο θέμα συζήτησης στο Βελιγράδι για το αν θα παραμείνει τελικά στην Παρτίζαν ή αν θα επιμείνει στην αρχική του παραίτηση.
Στο αεροδρόμιο «Νικολα Τέσλα» επικράτησαν σκηνές πραγματικής λατρείας από τους οπαδούς της Παρτίζαν οι οποίοι έσπευσαν κατά χιλιάδες να τον υποδεχθούν και να τον πείσουν να αλλάξει την αρχική του απόφαση και να παραμείνει στην άκρη του πάγκου.
Ο ίδιος είχε υποβάλλει την παραίτησή του μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» και την άσχημη εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του. Η διοίκηση της Παρτίζαν, σε δεύτερη φάση, δεν την έκανε αποδεκτή και πλέον απομένει το τετ-α-τετ που έχει μαζί του για τις οριστικές εξελίξεις. Μάλιστα του έστειλε και μήνυμα για «λευκή επιταγή» ώστε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή θέλει.
Δείτε ΕπίσηςΟμπράντοβιτς: Έφυγε χωρίς να κάνει δηλώσεις
Σύμφωνα με την «Mozzart Sport» η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής στις 14:00 ώρα Ελλάδας (σ.σ. στις 13:00 ώρα Σερβίας) όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μεταβεί μόνος του προκειμένου να συζητήσει με την διοίκηση της Παρτίζαν, η οποία και θέλει να τον μεταπείσει προκειμένου να παραμείνει head coach της ομάδας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.