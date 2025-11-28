Κρίνεται το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11, 14:00) η παραμονή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την διοίκηση της Παρτίζαν, με φόντο την παραμονή του στον πάγκο της ομάδας.

Ο Σέρβος προπονητής αποτελεί το μεγάλο θέμα συζήτησης στο Βελιγράδι για το αν θα παραμείνει τελικά στην Παρτίζαν ή αν θα επιμείνει στην αρχική του παραίτηση.

Στο αεροδρόμιο «Νικολα Τέσλα» επικράτησαν σκηνές πραγματικής λατρείας από τους οπαδούς της Παρτίζαν οι οποίοι έσπευσαν κατά χιλιάδες να τον υποδεχθούν και να τον πείσουν να αλλάξει την αρχική του απόφαση και να παραμείνει στην άκρη του πάγκου.

Ο ίδιος είχε υποβάλλει την παραίτησή του μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» και την άσχημη εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του. Η διοίκηση της Παρτίζαν, σε δεύτερη φάση, δεν την έκανε αποδεκτή και πλέον απομένει το τετ-α-τετ που έχει μαζί του για τις οριστικές εξελίξεις. Μάλιστα του έστειλε και μήνυμα για «λευκή επιταγή» ώστε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή θέλει.

Σύμφωνα με την «Mozzart Sport» η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής στις 14:00 ώρα Ελλάδας (σ.σ. στις 13:00 ώρα Σερβίας) όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μεταβεί μόνος του προκειμένου να συζητήσει με την διοίκηση της Παρτίζαν, η οποία και θέλει να τον μεταπείσει προκειμένου να παραμείνει head coach της ομάδας.