«Συνεχίζει στην Παρτίζαν ο Καλάθης»

Ο Νικς Καλάθης φαίνεται πως θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Παρτίζαν και την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με σέρβικο μέσο.

Στην Παρτίζαν φαίνεται να συνεχίζει και την επόμενη χρονιά ο Νίκ Καλάθης, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία.

Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στον σύλλογο του Βελιγραδίου και την επόμενη χρονιά. Το ίδιο ισχύει και για την Παρτίζαν που θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της, προκειμένου να έχει έναν έμπειρο γκαρντ για να προσθέσει ποιότητα στο παιχνίδι της και να τη βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων της.

Ο Καλάθης ήταν από τους παίκτες που συνέβαλλαν σημαντικά στην άνοδο της Παρτίζαν, από την ημέρα άφιξης του Ζοάν Πενιαρόγια και η σχέση του με τον Ισπανό τεχνικό είναι εξαιρετική όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν σε 31 αναμετρήσεις μέτρησε 4.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά αγώνα στη EuroLeague.

 

@Photo credits: x_partizan_bc
     

