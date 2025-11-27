Η λευκή επιταγή στον Ομπράντοβιτς: «Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα»
Οι μέρες είναι πολύ κρίσιμες στην Παρτίζαν, όσον αφορά την περίπτωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο θρυλικός κόουτς της Παρτίζαν παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία, αναφέροντας και τους λόγους στη σχετική επιστολή που δημοσίευσε, ωστόσο το ΔΣ των Σέρβων θέλει να αλλάξει αυτά τα δεδομένα.
- Ομπράντοβιτς: Επίσημη η παραίτηση από την Παρτίζαν, τι λέει η επιστολή του
- Παρτίζαν: ΔΣ στην ομάδα με στόχο να μεταπειστεί ο Ομπράντοβιτς!
- Ομπράντοβιτς: Η Παρτίζαν δεν κάνει δεκτή την παραίτησή του
Η διοίκηση της Παρτίζαν με επίσημη ανακοίνωσή της στήριξε απόλυτα τον Ομπράντοβιτς, τονίζοντας ότι τον καλεί να αλλάξει την απόφασή του.
Και όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από τη Σερβία, συγκεκριμένα η «Mozzart», αυτή η στήριξη δεν είναι μόνο λόγια. Όπως τονίζεται, ο Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς, ισχυρός άνδρας της Παρτίζαν θέλει να ξεκαθαρίσει στον Ομπράντοβιτς πως έχει... λευκή επιταγή.
Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει και όλη την ομάδα αν χρειαστεί. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι μπορεί να ευχαριστήσει όποιον παίκτη θεωρεί ότι δεν ικανοποιεί τα «θέλω» του και να προχωρήσει σε όσες αλλαγές θέλει. Δείχνοντας έτσι και την πλήρη υποστήριξη που θα έχει, αν τελικά μεταπειστεί να αλλάξει γνώμη και να παραμείνει στη θέση του προπονητή της Παρτίζαν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.