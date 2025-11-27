Η διοίκηση της Παρτίζαν κάνει τα πάντα για να πείσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παραμείνει στην ομάδα, ακόμα και αν χρειαστεί να αλλάξει όλο το ρόστερ, λένε οι Σέρβοι.

Οι μέρες είναι πολύ κρίσιμες στην Παρτίζαν, όσον αφορά την περίπτωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο θρυλικός κόουτς της Παρτίζαν παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία, αναφέροντας και τους λόγους στη σχετική επιστολή που δημοσίευσε, ωστόσο το ΔΣ των Σέρβων θέλει να αλλάξει αυτά τα δεδομένα.

Η διοίκηση της Παρτίζαν με επίσημη ανακοίνωσή της στήριξε απόλυτα τον Ομπράντοβιτς, τονίζοντας ότι τον καλεί να αλλάξει την απόφασή του.

Και όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από τη Σερβία, συγκεκριμένα η «Mozzart», αυτή η στήριξη δεν είναι μόνο λόγια. Όπως τονίζεται, ο Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς, ισχυρός άνδρας της Παρτίζαν θέλει να ξεκαθαρίσει στον Ομπράντοβιτς πως έχει... λευκή επιταγή.

Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει και όλη την ομάδα αν χρειαστεί. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι μπορεί να ευχαριστήσει όποιον παίκτη θεωρεί ότι δεν ικανοποιεί τα «θέλω» του και να προχωρήσει σε όσες αλλαγές θέλει. Δείχνοντας έτσι και την πλήρη υποστήριξη που θα έχει, αν τελικά μεταπειστεί να αλλάξει γνώμη και να παραμείνει στη θέση του προπονητή της Παρτίζαν.